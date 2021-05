BMW Serie 4 Gran Coupé 2021: in arrivo la seconda generazione

Nel corso della prossima estate sarà svelata la nuova BMW Serie 4 Gran Coupé, nota anche come modello G26. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile in linea con l’elettrica i4 e colmerà anche il vuoto lasciato dalla Serie 3 Gran Turismo che non avrà eredi.

La versione sportiva M440i al top di gamma

Inoltre, la seconda generazione della BMW Serie 4 Gran Coupé non sarà proposta nemmeno nella sportiva configurazione M4, per lasciare totale spazio alla berlina BMW M3, nonché alla futura ed inedita station wagon M3 Touring, senza dimenticare anche la sportiva i4M a propulsione elettrica. Tuttavia, sarà disponibile nella prestante declinazione M440i che si porrà al top di gamma, grazie al motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 388 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima.

Sarà anche ibrida Plug-In?

Per il resto, la gamma Model Year 2022 della nuova BMW Serie 4 Gran Coupé comprenderà anche il propulsore a benzina 2.0i TwinPower Turbo a quattro cilindri per le versioni 420i da 184 CV e 430i da 258 CV di potenza, più l’unità diesel 2.0d TwinPower Turbo a quattro cilindri per la configurazione 420d da 190 CV e la motorizzazione di pari alimentazione 3.0d TwinPower Turbo a sei cilindri in linea per le declinazioni 430d da 286 CV ed M440d da 340 CV di potenza, tra l’altro tutte dotate della tecnologia Mild Hybrid da 48V. Infine, non dovrebbe mancare la versione 430e a propulsione ibrida Plug-In da 292 CV di potenza complessiva.