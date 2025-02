Ventimila dollari per un set di cerchi in lega: è questo il prezzo dell’esclusività secondo BMW, che ha appena introdotto sul mercato americano i nuovi cerchi 963M a fissaggio centrale per i modelli M2, M3, M4, dopo il debutto europeo dello scorso anno.

BMW, cerchi tecnologici

L’innovazione tecnologica si paga cara quando si parla di componentistica automotive di alto livello. Questi cerchi speciali, che misurano 19 pollici all’anteriore e 20 al posteriore, richiedono una completa sostituzione dei mozzi delle ruote, con un costo aggiuntivo di oltre 11.000 dollari per i componenti di adattamento.

Il set di cerchi forgiati in sé costa 6.696 dollari, ma è l’installazione a far lievitare ulteriormente il prezzo. I meccanici devono dotarsi di attrezzature specifiche: una chiave dinamometrica capace di gestire coppie fino a 1.000 Nm (dal costo di 1.200 dollari), un utensile di rilascio da 567 dollari, una presa dedicata da 323 dollari, oltre a specifici lubrificanti che aggiungono altri 100 dollari al conto finale.

Prezzo esclusivo

Per quanto questi cerchi siano perfetti in pista, dove velocizzano notevolmente le operazioni di cambio gomme, presentano delle criticità nell’uso quotidiano. La loro gestione richiede competenze specialistiche e strumenti non comuni, rendendo impossibile qualsiasi intervento d’emergenza in caso di foratura.

Il mercato americano ha accolto con interesse questa proposta esclusiva, nonostante BMW USA disponga attualmente di soli sette set. L’azienda si dice pronta ad aumentare l’importazione dalla Germania qualora la domanda dovesse crescere.

Questi cerchi 963M rappresentano quindi una scelta di nicchia, pensata per chi cerca l’eccellenza senza compromessi e non teme di investire cifre importanti per distinguersi. BMW conferma così la sua vocazione all’innovazione tecnologica, anche quando questa significa proporre soluzioni estreme per una clientela ultra-selezionata.