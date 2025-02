Una BMW M4 CS dal valore di 216.000 euro è finita in un fosso nei Paesi Bassi, mentre parallelamente BMW annuncia la svolta elettrica del modello entro il 2028. L’incidente, avvenuto nei pressi di Gendringen, ha visto la potente coupé sportiva ribaltarsi dopo che il conducente ha perso il controllo. Fortunatamente, nessuno degli occupanti ha riportato ferite.

BMW M4 CS, un incidente che costa caro

La vettura coinvolta nell’incidente rappresenta uno dei modelli più prestigiosi della gamma M4, dotata di un sei cilindri in linea turbocompresso da 550 cavalli. Nei Paesi Bassi, il prezzo base di questa versione speciale si aggira intorno ai 216.000 euro, con possibilità di personalizzazioni che possono far lievitare ulteriormente il costo. L’episodio ha destato particolare interesse poiché l’auto era stata recentemente utilizzata per dei test da una rivista specializzata.

La notizia dell’incidente BMW arriva in un momento di transizione per il marchio bavarese. BMW ha infatti confermato che la prossima generazione della BMW M4 elettrica abbandonerà completamente i motori termici in favore di una propulsione elettrica. Il nuovo modello, nome in codice ZA2, si baserà sulla piattaforma Neue Klasse e promette prestazioni ancora più elevate, con una potenza stimata di 700 CV.

L’evoluzione non si ferma

Questa evoluzione tecnologica segna un punto di svolta nella storia del modello, differenziandolo dalla M3 che manterrà anche versioni tradizionali. La nuova M4, completamente elettrica, debutterà dopo il lancio della Serie 4 a batteria, mentre la variante elettrificata della M3 la precederà sul mercato.

La strategia di BMW riflette la necessità di adeguarsi alle normative ambientali sempre più stringenti, senza rinunciare alle prestazioni che hanno reso celebre il marchio. La piattaforma Neue Klasse rappresenta il futuro dell’azienda, promettendo di combinare efficienza energetica e prestazioni di alto livello, per mantenere vivo lo spirito sportivo del marchio anche nell’era elettrica.