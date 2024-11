BMW M4 Coupé: derapata infelice con incidente | Video

Avere una BMW M4 Coupé regala, sicuramente, grandi emozioni di guida, ma non legittima comportamenti sopra le righe. Un tizio al volante della sportiva tedesca sembra aver ignorato la cosa, regalandosi uno show stradale dall’esito infelice. Sapendo di essere ripreso, l’irruento driver voleva stupire con effetti speciali. Ecco perché si è concesso una derapata a ritmo molto allegro e a sinistra, su una curva di un’arteria viaria pubblica non meglio precisata.

Purtroppo, all’uscita dalla stessa, trova di fronte un’altra vettura, che ha appena abbandonato il parcheggio di un’unità immobiliare, per guadagnare la sua corsia dopo l’attraversamento della strada. L’uomo al volante della BMW M4 Coupé deve fare i conti con un ostacolo inatteso davanti, senza sapere cosa fare, oltre a piantare una brusca frenata. La stessa incertezza pervade il tizio a bordo della berlina che procede in senso opposto. Inevitabile l’incidente, il cui esito, per fortuna, ha prodotto danni solo sulle auto. Nessuno, grazie a Dio, si è fatto male. A voi il video!