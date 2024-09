Drifting con l’autobus fra le vetture su una strada urbana | Video

Un autobus, in genere, si muove a ritmo “tranquillo”, per garantire il miglior comfort e la massima sicurezza alle persone a bordo. Anche gli autisti dall’indole più sportiva cercano di tenere a freno gli spiriti bollenti, per l’alto carico di responsabilità imposto da un mezzo di trasporto pubblico. Non sempre, però, le cose filano lisce, perché in strada l’imprevisto è sempre in agguato.

Il video odierno mostra una situazione insolita, sicuramente non apprezzata dai passeggeri e non cercata dal conducente. Nei fotogrammi si nota, infatti, il drifting di un autobus sulle strade di una località non meglio precisata della Turchia. A produrre il traverso, la perdita di aderenza delle ruote posteriori scatenata dalla patina di neve che si è riversata sull’asfalto.

Fa un certo effetto vedere un veicolo di questa stazza impegnato in una derapata, peraltro ben riuscita, per una concomitanza di circostanze favorevoli, che hanno aiutato l’autista, sveglio e capace, a scongiurare il peggio. La vettura nera si è spostata in tempo sul margine più esterno e la Fiat Doblò ha fatto uno scatto in avanti quasi salvifico, così non c’è stato alcun contatto. A riallineare l’autobus ci ha pensato il fondo, solo bagnato e non innevato, sotto il cavalcavia, dove una macchina in sosta è stata miracolosamente schivata. Possiamo dire che qualcuno, dal cielo, ci ha messo una mano. Non me ne voglia il conducente del mezzo di trasporto pubblico.

Screen shot da video IG autocarsvibes