Porsche 911 Sport Classic: drifting al top sul bagnato | Video

Quando si hanno doti di pilotaggio come quelle di PowerslideLover, si possono fare delle cose straordinarie. Il video odierno ne è una conferma. Protagonista dell’azione, insieme a lui, è una Porsche 911 Sport Classic. Questa vettura in serie limitata ha il motore della Turbo S, un cambio manuale e la trazione posteriore. Il risultato del suo impiego? Uno show, breve e intenso, su pista bagnata, a suon di drift, immortalato bene nei fotogrammi.

Sublime il modo in cui il celebre pilota e collezionista riesce a gestire le danze della supercar tedesca, raccordando di traverso le curve dello stretto nastro d’asfalto. Non ci vuole molto a capire la perfetta sintonia con l’auto, gestita con notevole maestria. Verrebbe da dire: roba per pochi manici. Altri, al suo posto, avrebbero assaporato il gusto dell’erba che circonda il tracciato, pur avendo doti di guida sopra la media.

Protagonista a quattro ruote del video è una Porsche 911 Sport Classic, lanciata nel 2022 come secondo atto della strategia Heritage Design. Nata in 1.250 esemplari, presso il reparto Exclusive Manufaktur, questa coupé fa rivivere lo stile degli anni ’60 e dei primi anni ’70. La spinta è affidata a un motore boxer biturbo a sei cilindri, da 3.7 litri di cilindrata. Sviluppa una potenza massima di 550 cavalli, scaricati con grande precisione sulle sole ruote posteriori, con il supporto di un cambio manuale a sette rapporti. Una ricetta ideale per divertirsi. In pista, su una vettura del genere, chi ci sa fare può vivere momenti molto emozionanti. Se poi ci si chiama PowerslideLover, possono derivarne dei miracoli. A voi il filmato. Buona visione!