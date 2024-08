BMW M5 Touring: con il suo ritorno è la Wagon più potente del mondo

Dopo una lunga attesa di 14 anni, la BMW M5 Touring fa il suo trionfale ritorno sulla scena automobilistica. Presentata in anteprima mondiale al Pebble Beach, questa vettura rappresenta il culmine della fusione tra la potenza brutale e la versatilità tipica di una station wagon. Con il nome in codice G99, questa è la terza generazione della M5 Touring, che si aggiunge alla storica linea iniziata con la E34 del 1992 e seguita dalla E60 del 2007. Sotto il cofano, batte un cuore V8 biturbo ibrido plug-in, capace di erogare 727 CV e 1.000 Nm di coppia, rendendola la station wagon più potente al mondo.

L’estetica della nuova M5 Touring è stata progettata per incutere rispetto e desiderio in egual misura. Basata sulla nuova Serie 5, la Touring è stata modificata per garantire prestazioni aerodinamiche ottimali e una presenza su strada inconfondibile. La lunghezza è leggermente aumentata, ma è la larghezza delle carreggiate che colpisce: ben 75 mm in più all’anteriore e 48 mm al posteriore rispetto alla versione standard.

Gli esterni sono caratterizzati da paraurti ridisegnati, splitter e spoiler massicci, abbinati a minigonne laterali per un look decisamente aggressivo. Il sistema di scarico a doppio terminale, cromato in nero, e i cerchi in lega dal design specifico, con pneumatici da 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore, completano l’aspetto da “belva” su quattro ruote.

Ma non è solo l’aspetto esteriore a fare la differenza. Gli interni della BMW M5 Touring sono stati concepiti per offrire un’esperienza di guida sportiva senza pari. Il cruscotto e i sedili, rivestiti in pelle di alta qualità, possono essere personalizzati in diverse combinazioni di colori, incluso un nuovo effetto brillante presente sui sedili e sulle portiere. Il volante è una novità assoluta per BMW, con una corona più spessa e appiattita nella parte inferiore, ricca di pulsanti configurabili per gestire le molteplici modalità di guida.

Gli interni della nuova BMW M5 Touring

L’equipaggiamento di serie non lascia spazio a compromessi, con dotazioni che includono un climatizzatore automatico a quattro zone, un sistema audio Bowers & Wilkins con 18 altoparlanti, e un avanzato sistema di infotainment con doppio display curvo: 12,3 pollici per la strumentazione e 14,9 pollici per l’infotainment. Nonostante l’aggiunta della potente motorizzazione ibrida, la capacità del bagagliaio resta notevole, con un volume che varia da 500 a 1.630 litri, e la possibilità di trasportare fino a 100 kg sul tetto e trainare un rimorchio fino a 2.000 kg.

Sotto il cofano, il V8 biturbo da 4,4 litri sviluppa 585 CV e 750 Nm, affiancato da un motore elettrico integrato da 197 CV e 280 Nm. La batteria agli ioni di litio da 18,6 kWh offre un’autonomia in modalità 100% elettrica fino a 67 km secondo il ciclo WLTP, con una ricarica a 11 kW in corrente alternata.

La potenza complessiva di 727 CV è gestita dal sistema di trazione integrale xDrive, che include una modalità 4WD Sport e una modalità di trazione posteriore pura, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi e una velocità massima di 305 km/h.