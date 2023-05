BMW Serie 5 2024: la berlina si aggiorna con tante novità interessanti [FOTO]

BMW ha svelato la nuova generazione della sua celebre BMW Serie 5 in versione berlina. Questo gioiello tedesco è pronto per stupire il mercato mondiale a partire da ottobre, con le sue motorizzazioni 100% elettriche, ibride plug-in e le varianti a benzina e diesel, tutte dotate della tecnologia mild hybrid a 48V.

La Serie 5 2024 sarà prodotta nello storico stabilimento di Dingolfing, nel cuore della Germania, patria della casa dell’elica.

Dando un’occhiata alle dimensioni, il nuovo modello è cresciuto rispetto al precedente: ben 97 mm in lunghezza (5060 mm), 32 mm in larghezza (1900 mm), 36 mm in altezza (1515 mm), con un passo allungato di 20 mm (2995 mm). La parte frontale è un trionfo di innovazione grazie ai nuovi doppi fari e alla modernissima versione della griglia a doppio rene, distintivo di Bimmer.

Osservando la parte laterale, la BMW Serie 5 2024 sfoggia una linea di spalla alta e superfici dal design deciso, resi unici da due linee tracciate con precisione che modellano la carrozzeria. E a chiudere in bellezza, la vista sul posteriore imponente, con i gruppi ottici piatti divisi da una striscia cromata a forma di L. Per i veri appassionati sportivi, BMW offre i pacchetti M Sport ed M Sport Pro per enfatizzare ulteriormente il carattere sportivo della vettura.

Tante novità anche nell’abitacolo

Passando all’interno, la vettura ha subito un notevole upgrade grazie alla costante digitalizzazione delle funzioni. Il numero di pulsanti e comandi è stato ridotto rispetto alla precedente generazione, facendo spazio ad un interno più minimalista e futuristico.

Il nuovo BMW Curved Display è un vero e proprio manifesto tecnologico, con un quadro strumenti digitale da 12.3 pollici e un display touch da 14.9 pollici per il sistema di infotainment. A tutto ciò si aggiunge la BMW Interaction Bar, con una superficie cristallina che si estende su tutta la larghezza del quadro strumenti fino ai pannelli delle portiere.

L’ultima iterazione dell’iconica auto presenta per la prima volta interni completamente vegani di serie, con la possibilità di optare per i lussuosi rivestimenti in pelle BMW Individual Merino in diverse varianti bicolore.

La gamma include anche la nuova BMW i5

La gamma comprende anche la nuova BMW i5, alimentata dalla tecnologia eDrive di quinta generazione. La versione completamente elettrica, disponibile in due varianti – M60 xDrive ed eDrive40, promette prestazioni davvero interessanti. La i5 M60 xDrive accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi mentre la i5 eDrive40 impiega 6 secondi.

Inoltre, la nuova i5 è dotata di una batteria da 81,2 kWh che promette fino a 582 km di autonomia sulla eDrive40. Grazie alla nuova funzione Max Range, l’autonomia può essere aumentata fino al 25%, limitando la potenza e la velocità e disattivando le funzioni di comfort.

I motori a benzina e diesel sono tutti mild hybrid

Per quanto riguarda le versioni a combustione interna, i nuovi motori a benzina e diesel saranno offerti in una selezione specifica in base al mercato di arrivo. A partire dal prossimo anno, la gamma sarà ampliata con due varianti ibride plug-in e una nuova variante diesel a sei cilindri per la Serie 5.

Ultimo, ma non meno importante, punto forte della BMW Serie 5 2024 è la vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida e parcheggio automatizzati. L’offerta comprende anche il sistema di visualizzazione e controllo BMW iDrive, potenziato con Quick Select, che contribuisce a rendere l’esperienza di guida e viaggio ancora più unica.

Il nuovo modello offre la possibilità di scegliere fino a sei My Mods in modo da proporre un’esperienza di guida personalizzata. Inoltre, comprende la smartphone integration con Apple CarPlay e Android Auto e la funzione Remote Software Upgrade per garantire un software sempre aggiornato.

In sintesi, la nuova generazione della berlina offre un equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata, comfort e prestazioni sportive.