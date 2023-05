BMW, Adrian Van Hooydonk: ‘Il design è molto importante per il mondo dell’automotive’

Dal 19 al 21 maggio si è tenuto il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023 presso il Grand Hotel Villa d’Este, sulle rive del Lago di Como. Questo ha attirato a sé diverse case automobilistiche, tra cui il Gruppo BMW – che tra l’altro si occupa anche dell’organizzazione dell’evento. Durante un incontro con la stampa, è stato intervistato anche Adrian Van Hooydonk – responsabile design del BMW Group.

Egli ha affermato che “il design è molto importante nel mondo dell’auto. Risolve i problemi della parte tecnica e soprattutto è ciò che ci permette di creare un contatto emozionale con la gente. Con l’avvento dei motori elettrici ci saranno maggiori possibilità per i designer di creare più spazio all’interno delle vetture grazie ai minori componenti della vettura. Si tratta di un linguaggio di design nuovo, molto più pulito e moderno e quindi le prossime auto dal mio punto di vista saranno molto interessanti. Per stare al passo con i tempi bisogna reinventare i nostri marchi sia sotto il profilo della tecnologia che del design avendo sempre al centro dell’attenzione il guidatore”.

Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023 è stata presentata la BMW Concept Touring Coupé

In questo caso, la casa automobilistica tedesca ha sfruttato il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023 per presentare in anteprima mondiale la BMW Concept Touring Coupé. Si tratta di una shooting brake che prende ispirazione dalla 328 Touring Coupé, che corse nella Mille Miglia nel 1940.

Van Hooydonk ha concluso il suo intervento parlando dell’importanza del prestigioso concorso d’eleganza di Villa d’Este. “Qui si incontrano persone che amano design e mobilità e questo è sempre una esperienza fantastica. Si celebra il design in tutte le sue forme”.