BMW XM e Aston Martin DBX 707: la recensione di Alessandro Gino [VIDEO]

Alessandro Gino, General Manager del Gruppo Gino e appassionato di auto sportive ha pubblicato sul suo canale di YouTube una dettagliata video recensione di due SUV di altissimo livello. Ci riferiamo alla BMW XM e alla Aston Martin DBX 707. I due celebri SUV di lusso, come si evince dal video che vi proponiamo in questo articolo, sono stati messi alla prova e confrontati facendo un’analisi dettagliata di quelle che sono le loro principali caratteristiche.

BMW XM e alla Aston Martin DBX 707: i due SUV di lusso messi alla prova da Alessandro Gino

BMW XM e alla Aston Martin DBX 707 due tra i migliori SUV di lusso attualmente in circolazione sono stati confrontati per quanto concerne caratteristiche, contenuti, prestazioni e Comfort. Alessandro Gino ha inoltre testato la potenza dei loro motori sulla pista di Busca dove i due modelli di BMW e Aston Martin sono stati messi alla prova. Ricordiamo che la BMW XM è il primo SUV nella storia ad essere stato realizzato dalla divisione sportiva della casa bavarese BMW M. Questo modello imponente che vanta una lunghezza di 5,11 m dispone di un motore ibrido da 653 cavalli. Si tratta di un 3.0 sei cilindri abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio automatico.

La Aston Martin DBX 707 invece dispone del motore V8 da 4,0 litri con ben 707 CV e 900Nm, un incremento di 157 CV e 200Nm rispetto a DBX normale. Se volete sapere come sono andate le cose in pista per questi due SUV ad altissime prestazioni vi consigliamo di guardare questo interessante video che vi proponiamo qui sotto.