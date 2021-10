BMW M5 da oltre 1000 cavalli a 320 km/h sull’Autobahn [Video]

La BMW M5 non è un’auto che delude sul piano prestazionale. Tutt’altro. C’è però chi non si accontenta delle sue performance di riferimento fra le berline sportive. Ecco, allora, il tuning di Evolve Automotive, che ha portato la potenza massima a quota 1014 cavalli, partendo dai 600 erogati dal motore V8 biturbo da 4.4 litri con cui il modello viene offerto in listino dalla casa bavarese. La coppia massima è cresciuta da 750 Nm a 1300 Nm.

Sono numeri spaventosi, ma già quelli di serie fanno paura. Basti dire che ad essi si connette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.4 secondi e da 0 a 200 km/h in 11.1 secondi. Facile immaginare a quali cifre possa spingersi la versione elaborata dai ragazzi di Evolve Automotive.

AutoTopNL ha voluto mettere alla prova il mezzo da 1014 cavalli del tuner inglese su un’Autobahn tedesca, in un tratto dove non sono presenti limiti di velocità. L’obiettivo era quello di superare di slancio la velocità della BMW M5 CS. Alla fine lo scopo è stato centrato, perché l’uomo al volante ha raggiunto i 319 km/h prima di mollare il pedale dell’acceleratore. L’impressione è che il limite del mezzo sia ancora più alto, ma su una strada pubblica non sarebbe prudente ricercarlo.