La nuova BMW M5 CS 2021 spremuta in pista [Video]

La nuova BMW M5 CS è una berlina ad alte prestazioni che non lascia indifferenti. Da alcune ore la casa bavarese ha messo in rete un video che permette di gustarne le dinamiche e le sonorità meccaniche, condotta al BMW Performance Center della South Carolina (Stati Uniti) da Connor De Phillippi, pilota del BMW Team RLL. Protagonista delle riprese è il primo esemplare dell’auto destinato al mercato a stelle e strisce.

La presa di contatto ha offerto al pilota americano la possibilità di raccogliere e raccontare le sue sensazioni. Per avere un quadro più chiaro della situazione, De Phillippi ha spremuto la vettura, concedendosi qualche scenografico traverso, immortalato nel video. Potenza, coppia ed agilità del modello hanno felicemente impressionato il driver statunitense, ma non aggiungiamo altro, perché non vogliamo togliervi il piacere della scoperta.

Ricordiamo che la BMW M5 CS (acronimo di Club Sport) è nata nella divisione motorsport della casa bavarese, mettendo a frutto le esperienze maturate nell’universo racing, per dare un carattere muscolare alla proposta. Il risultato è una berlina capace di grandi performance, in un quadro dinamico degno della migliore tradizione. Questa creatura in tiratura limitata gode della spinta di un vigoroso motore V8 di 4.4 litri che eroga ben 635 cavalli di potenza, 10 in più della M5 Competition. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in soli 3 secondi, quella da 0 a 200 km/h in 10,4 secondi. La velocità massima è “autolimitata” a 305 km/h. Niente male, vero? A voi il video della prima BMW M5 CS consegnata negli USA.