BMW M3 Touring: nuove indiscrezioni sulla station wagon sportiva

L’anno prossimo debutterà la nuova BMW M3 Touring, la novità più importante del costruttore bavarese che celebrerà il mezzo secolo di attività della divisione sportiva BMW M. Attualmente, la vettura è nell’ultima fase di sviluppo, in quanto impegnata nei test di collaudo sul circuito tedesco del Nurburgring.

510 CV di potenza e trazione integrale

Intanto, sono stati ufficializzati i valori di consumo ed emissioni della nuova BMW M3 Touring, pari a 10,3 litri di carburante per 100 km e 235 g/km di CO2. Stando alle indiscrezioni, l’inedita station wagon bavarese di medie dimensioni in chiave sportiva sarà disponibile solo nella configurazione Competition con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 510 CV di potenza, abbinato sia al cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti che alla trazione integrale xDrive.

50 anni non solo con la M3 Touring

Oltre alla M3 Touring, la divisione sportiva BMW M dovrebbe introdurre altri modelli celebrativi per il cinquantesimo anniversario, come la berlina M3 CS da 530 CV e la coupé M4 CSL da 540 CV o 550 CV di potenza e la massa alleggerita di circa 200 kg. Inoltre, sarebbero allo studio le varie M2 Coupé, M4 Gran Coupé, M8 CSL, X1M, X2M ed X5M CS, senza dimenticare l’ammiraglia M7, la Super SUV coupé X8M e la hypercar M9.