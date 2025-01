La BMW iX, icona di innovazione nel panorama della mobilità elettrica, si rinnova combinando un design all’avanguardia con prestazioni straordinarie. Con un’autonomia di 701 km secondo il ciclo WLTP, questo nuovo modello ridefinisce gli standard del settore, unendo efficienza e tecnologia avanzata.

BMW iX, il nuovo grande SUV elettrico

Dotata delle più recenti tecnologie BMW eDrive, la BMW iX garantisce un’esperienza di guida ottimizzata grazie a miglioramenti significativi nei sistemi di trazione e nell’elettronica di potenza. La versione xDrive60 offre un consumo combinato di 21,9 kWh/100 km, mantenendo la classe di emissioni CO2 A. Per chi cerca il massimo delle prestazioni, la variante M70 xDrive raggiunge una potenza di 485 kW (659 CV), con un’accelerazione impressionante da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.

Il design sportivo della BMW iX si distingue per elementi iconici come la griglia a doppio rene BMW Iconic Glow e i fari adattivi a LED di serie. Per un tocco ancora più dinamico, è disponibile il pacchetto M Sport, oltre a nuove finiture metallizzate come Arctic Race Blue e Carbon Black. La produzione avviene nello stabilimento di Dingolfing, punto di riferimento per la produzione di sistemi di trazione elettrica del BMW Group.

Ricarica migliorata

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla tecnologia di ricarica. La Combined Charging Unit supporta una potenza DC fino a 195 kW, mentre la funzione Plug & Charge Multi Contract rende la ricarica più semplice e immediata. Inoltre, il sistema Connected Home Charging ottimizza il processo utilizzando energia solare o tariffe dinamiche, garantendo una soluzione più sostenibile ed efficiente.

Gli interni della BMW iX offrono un’esperienza di lusso e innovazione, con il sistema BMW iDrive basato sull’Operating System 8.5, che include funzionalità avanzate come streaming video e giochi in auto. La connettività 5G e la BMW Digital Key completano un ecosistema digitale intuitivo e personalizzato.

La sicurezza e il comfort sono ulteriormente migliorati grazie ai sistemi di assistenza alla guida, tra cui l’Highway Assistant con funzionalità di livello 2+. Disponibile in tre versioni – xDrive45, xDrive60 e M70 xDrive – la BMW iX rappresenta la scelta ideale per chi desidera un mix perfetto tra lusso progressivo e prestazioni elettriche di alto livello.