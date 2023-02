BMW: ecco i nuovi modelli disegnati dall’Intelligenza Artificiale

Il design delle Bmw è spesso uno degli argomenti di discussione più accesi tra gli appassionati e gli addetti ai lavoro del settore automotive. Dal periodo in cui il centro stile della Casa di Monaco era diretto da Chris Bangle, fino ad oggi dove è guidato da Domagoj Dukec, le forme dei modelli Bmw sono sempre al centro di diaspore, ma ora assistiamo a qualcosa che provocherà con ogni probabilità reazioni ancora più imprevedibili.

Bmw: due rendering frutto dell’AI

Su Instagram sono stati infatti pubblicati due rendering dedicati ad altrettanti SUV, disegnati niente di meno che dall’Intelligenza artificiale e non da un designer in carne e ossa. La cosa più incredibile è che la maggior parte dei primi commenti approva in toto il lavoro fatto dall’IA, giudicato perfetto nell’interpretare al meglio l’attuale filosofia del brand teutonico.

UN SUV estremo

Il primo dei due SUV disegnati dall’Intelligenza Artificiale sfoggia un aspetto grintoso ed estremo, grazie ad un assetto molto rialzato e un design chiaramente ispirato al mondo off-road. Non mancano enormi ruote “all terrain”, parafanghi allargati, portapacchi sul tetto e forme “prepotenti”. Questo SUV sembra un’interpretazione dell’attuale X7 e vuole chiaramente essere una degna avversaria della Mercedes Classe G.

L’erede della Bmw X5

Il secondo lavoro frutto dell’IA sembra essere un’evoluzione della precedente generazione della Bmw X5. Osservando l’immagine a nostra disposizione si apprezzano le forme morbide e allo stesso tempo sportive che rendono questo veicolo una Bmw moderna, ma rispettosa della storia del marchio. Non manca ovviamente la grande mascherina doppio rene che ora spopola su tutti i modelli della Casa di Monaco. Alcuni vedono numerose somiglianze con i prototipi della futura generazione della X5 recentemente immortalati – con alcune camuffature – da alcune foto spia durante i test su strada.

Ottimo lavoro ma poco originale

Bisogna però sottolineare che i lavoro svolto dall’Intelligenza Artificiale sembra ispirarsi molto agli attuali modelli Bmw o a quelli del recente passato, ovviamente a discapito dell’originalità. Secondo alcuni il lavoro fatto dai designer “umani”, come ad esempio sulla iX oppure sulla Bmw Serie 4, risulta decisamente più originale, anche se non amato proprio da tutti. Ora ovviamente sarà lecito chiedersi se i centri stile delle varie case automobilistiche chiederanno aiuto all’Intelligenza artificiale oppure continueranno a fare il loro lavoro in maniera tradizionale.