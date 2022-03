BMW Alpina B4 Gran Coupé: potenza, motore, prezzo

Alpina, il celebre brand che dagli anni ’60 rende ancora più sportive e speciali i modelli Bmw, di recente è entrato ufficialmente a far parte dell’orbita del Gruppo teutonico. A distanza di pochi giorni dall’annuncio di questa notizia, il marchio di Buchloe ha svelato l’inedita BMW Alpina B4 Gran Coupé, versione supervitaminizzata della coupé-quattro porte tedesca.

Quasi 500 CV

La nuova B4 Gran Coupé va a posizionarsi quindi tra la berlina M3 e la M4 Coupé, occupando così un importante tassello lasciato vuoto dal reparto “M” della Casa di Monaco. L’ultima creatura targata Alpina sfrutta infatti il medesimo motore 3.0 biturbo sei cilindri in linea della M4, trasformando così la Serie 3 Gran Coupé in un bolide da 495 CV e 730 Nm.

Per ottenere questi livelli di potenza, i tecnici Alpina hanno istallato un intercooler maggiorato, ottimizzato il condotto di aspirazione e hanno adottato un sistema di raffreddamento inedito. Secondo i dati dichiarati, la vettura raggiunge i 301 km/h (contro i 290 km/h la M4 Coupé Competition con M Driver’s Package) e brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi (3,5 la M4).

Trazione integrale e cambio specifico

L’abbondante potenza e coppia massima di questa nuova Alpina viene scaricata sulla trazione integrale xDrive tramite l’uso di un cambio automatico 8 marce (ZF 8HP76), frutto della collaborazione tra Alpina e ZF. Decisamente entusiasmante il sistema di scarico a quattro vie che promette un sound entusiasmante grazie alla presenza di filtri antiparticolato e catalizzatori di grande diametro.

Stile Alpine

Dal punto di vista del design, la B4 Gran Coupé si distingue per numerosi componenti speciali che distinguono i modelli Alpina. Si parte dai dettagli aerodinamici, a partire dallo splitter anteriore con la scritta alpina, passando per il piccolo spoiler posteriore posizionato sulla coda e quattro scarichi ospitati nell’estrattore, senza dimenticare i cerchi in lega da 20 pollici che pensano appena 12 kg e sono avvolti da pneumatici Pirelli P Zero (o Pirelli Sottozero Serie II) che misurano 255/35 ZR20 davanti e 285/30 ZR20 dietro.

Gli interni sono un perfetto mix di lusso e sportività, infatti troviamo ampia scelta di rivestimenti in pelle per i sedili sportivi (tra cui spicca la pelle Lavalina conciata a mano), palette al volante specifiche per il cambio automatico e una placchetta dedicata che si trova sul tunnel centrale.

Handling

La vettura promette un comportamento ineccepibile sia in strada che in pista grazie anche all’uso di e sospensioni Alpina Sport dotate di molle e ammortizzatori speciali e controllo variabile dello smorzamento. La risposta dello sterzo può essere modificata scegliendo tra la modalità Comfort e due diverse modalità Sport, infine la trazione integrale risulta coadiuvata da differenziale posteriore a controllo elettronico. Potentissimo anche l’impianto frenante che può contare su dischi anteriori da 395 mm di diametro con pinze a quattro pistoncini e dischi da 345 mm dietro, mentre a richiesta si possono avere i dischi perforati e compositi.

Prezzo

La BMW Alpina B4 Gran Coupé può essere già ordinata ad un prezzo di partenza di 91.800 euro con l’IVA tedesca al 19%, mentre le prime consegne sono state fissate per il prossimo luglio.