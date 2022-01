BMW M4: in arrivo le versioni speciali più sportive

In occasione del cinquantesimo anniversario della divisione sportiva BMW M, la coupé BMW M4 sarà proposta in diverse versioni speciali. Infatti, sarebbero allo studio le più sportive declinazioni con le storiche sigle CS, CSL e GTS.

La M4 CSL più potente e più leggera

Il top di gamma della BMW M4 sarà presto rappresentato dall’inedita M4 CSL, equipaggiata con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 550 CV di potenza e più leggera nella massa di oltre 100 kg. Le nuove M4 CS ed M4 GTS, invece, dovrebbero essere accreditate rispettivamente della potenza di 530 CV e 540 CV. Tutte saranno prodotte in serie limitata, come l’altrettanto versione speciale 50th Jahre prevista per le M4 da 480 CV ed M4 Competition da 510 CV di potenza.

Nel rispetto della tradizione

La precedente generazione della coupé BMW M4 è stata proposta nella sportiva declinazione GTS da 500 CV di potenza che debuttò nel 2016, nonché nella speciale configurazione CS da 460 CV di potenza introdotta l’anno seguente. A titolo di paragone, la versione standard poteva contare sulla potenza di 430 CV.