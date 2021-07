Una BMW Alpina B8 Gran Coupé si schianta a Goodwood [Video]

Il pilota di una BMW Alpina B8 Gran Coupé V8 biturbo da 621 cavalli si è reso protagonista di un’impresa infelice al Goodwood Festival of Speed 2021, che ancora una volta ha raccolto il meglio della passione automobilistica mondiale. Purtroppo, anche in eventi festosi come questo, ci può scappare la nota stonata.

Quella che vi raccontiamo oggi è ascrivibile ad un errore di guida di Tom Diment, che è arrivato alla curva Molecomb ad una velocità troppo elevata, scoprendo a proprie spese l’effetto del sottosterzo e di una fiondata diretta contro le balle di fieno. Per fortuna il pilota non si è fatto nulla di grave, mentre la BMW Alpina B8 Gran Coupé ha accusato il colpo, con evidenti danni alla parte anteriore.

Negli attimi dell’incidente si vede l’entrata in esercizio degli airbag, che hanno scongiurato conseguenze peggiori. Sul tracciato della tenuta di Lord March, dove si è svolta l’esibizione, nel corso del Goodwood Festival of Speed 2021, ogni anno entrano in scena le migliori auto stradali e da corsa, moderne e d’epoca. Purtroppo anche qui si può sbagliare. Il video ce ne dà una triste conferma.