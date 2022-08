Bizzarrini 5300 GT Revival Corsa: solo 24 esemplari

Si chiama Bizzarrini 5300 GT Revival Corsa, e rappresenta il ritorno, seppur in serie limitatissima, di un mito a quattro ruote. Infatti, è la riproposizione in chiave moderna della 5300 GT Strada, un autentico bolide degli anni ’60.

La Bizzarrini 5300 GT è molto vicina all’originale del 1965

La Bizzarrini 5300 GT non si allontana molto dalla vettura con la quale lo stesso creatore, Giotto Bizzarrini, si impose nella sua classe (oltre 5 litri) alla 24 Ore di Le Mans del 1965. Infatti, come quella monta un V8 5.3 by General Motors con tanto di carburatori a doppio corpo Weber. La potenza è di 480 CV, decisamente abbondante se si considera che l’auto pesa appena 1.230 kg. Cambiano sedili e serbatoio, oltre al roll-bar, per aggiornarla in base al regolamento FIA per le corse di auto storiche. La scocca è in materiale composito ed è unita ad un telaio in acciaio, per creare un ulteriore collegamento tecnico con l’originale. Inoltre, troviamo delle sospensioni indipendenti e quattro freni a disco.

Solo 24 esemplari ad opera di una società del Kuwait

La Bizzarrini 5300 GT sarà realizzata in soli 24 esemplari dalla Bizzarrini Design, società del Kuwait che ha rilevato i diritti del Marchio nel 1998. Ogni vettura costruita sarà di colore Rosso Corsa con tanto di parti bianche sulle portiere e sul cofano per ospitare il numero scelto dal proprietario. La prima è già stata realizzata e consegnata al fortunato cliente a fronte di un assegno di circa 1,2 milioni di euro.

La storia della 5300 GT

La Bizzarrini 5300 GT Strada, che vinse a Le Mans nel 1965 nella classe oltre i 5 litri, con il telaio numero 0222, derivava dalla Iso Grifo. Si tratta di una sportiva con linea Bertone commissionata da Rivolta a Bizzarrini e realizzata dalla Sports Car di Modena nel 1963. Della 5300 GT Strada ne furono realizzati 133 esemplari, che adesso tornano a nuova gloria con la loro erede voluta dall’azienda kuwaitiana.