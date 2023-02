Home Notizie Curiosità Benzinai: esporre i prezzi medi è obbligatorio

L’emendamento del governo al decreto sulla trasparenza dei prezzi, all’esame della Commissione Attività Produttive della Camera, conferma le multe per i benzinai che non esporranno i prezzi medi del carburante e che non effettueranno le comunicazioni dovute al Ministero. Prevista anche un’applicazione per i consumatori.