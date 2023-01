Sciopero benzinai 25-26 gennaio 2023: orari, self service, autostrada

Il lungo “tira e molla” tra il Governo e i sindacati non è arrivato ad una soluzione “pacifica”, infatti il temuto sciopero dei benzinai proclamato per il 25-26 gennaio 2023 è stato confermato dalle associazioni di categoria Faib, Fegica e Figisc/Anisa.

Lo sciopero dei benzinai andrà avanti per 48 ore di fila. I distributori di carburante della rete ordinaria resteranno chiusi dalle ore 19 di oggi 24 gennaio alla stessa ora di giovedì 26 gennaio. Le pompe della rete autostradale si fermeranno invece dalle 22 di oggi 24 gennaio alla stessa ora di giovedì 26 gennaio. Ricordiamo che resteranno chiusi anche i distributori self-service.

Queste ultime hanno indetto l’agitazione per protestare contro il Decreto trasparenza varato dal Governo e soprattutto contro l’obbligo dell’esposizione del cartello con il prezzo medio nazionale.

Il Governo, per voce del ministro delle Imprese e del Made in Italy , Adolfo Urso, si è scagliato contro i sindacati di categoria affermando:

Non capisco come si possa scioperare contro la trasparenza, contro un cartello e temo che non lo capiscano nemmeno i cittadini.

La risposta dei sindacati alle affermazioni del ministro non si è fatta attendere, infatti le associazioni di categoria hanno rilasciato la seguente dichiarazioni:

Le dichiarazioni del ministro sono l’ennesima dimostrazione della confusione in cui si muove il Governo in questa vicenda.

In questo caso, anche le associazioni dei consumatori si sono schierate dalla parte del Governo affermando che:

Non esiste alcun motivo per scioperare. Il decreto trasparenza è stato modificato così come richiesto dai benzinai, questo è un doppio danno per i cittadini.