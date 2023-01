Bentley: due speciali vetture per celebrare la vittoria alla 12 Ore di Bathurst 2020

Mulliner, divisione del marchio Bentley dedicata alla realizzazione di modelli su misure del cliente, ha deciso di celebrare la vittoria della Continental GT3 alla 12 Ore di Bathurst del 2020 creando due speciali Continental GT S Bespoke. Nonostante i due anni passati dalla vittoria della Casa britannica, Bentley ha voluto attendere il recente lancio australiano della Continental GT S per svelare queste due versioni speciali ispirate alla vettura da competizione che ha trionfato nella corsa endurance che si è svolta nella terra dei canguri.

Bently Mulliner: un 2022 da record

Queste due speciali Bentley arrivano dopo un 2022 da record per la divisione Mulliner, capace di realizzare ben 500 vetture uniche per altrettanti speciali clienti.

Bentley Continental GT S Bespoke: le caratteristiche delle due Mulliner

La prima Bentley Continental GT S Bespoke realizzata da Mulliner sfoggia una livrea verde mela con tetto nero in contrasto. Il corpo vettura risulta impreziosito da finiture di colore scuro che si estendono nella zona inferiore del paraurti, sulle calotte degli specchietti laterali e anche sulla parte del bagagliaio. Le cromature lucide sono state sostituite dal nero lucido e la griglia frontale sfoggia il numero 7 della vettura vincitrice della competizione australiana. Non manca un generoso splitter frontale, minigonne laterali e un diffusore posteriore realizzato in fibra di carbonio.

All’interno dell’abitacolo troviamo i sedili sportivi rivestiti in pelle di colore nero con profili in verde mela e sui poggiatesta appare cucita la scritta “Bathurst“. Non mancano i battitacco d’ingresso con illuminazione LED e scritta “One of Two“. La plancia è rifinita in fibra di carbonio e appare il numero 7 inciso sulla consolle centrale insieme ai nomi dei piloti vincitori.

La seconda Continental GT S vanta invece una colorazione esterna Silver Tempest che richiama la Continental GT3 svelata verso la fine del 2017. Anche in questo caso si apprezzano finiture esterne in nero lucido e un abitacolo personalizzato in ogni dettaglio.

Motore V8 da 550 CV

Entrambe le Continental GT S ospitano sotto il cofano un V8 biturbo 4.0 litri in grado di sprigionare 550 CV e 770 Nm di coppia. Le prestazioni dichiarate parlano di un’accelerazione da 0 a 100 km/h effettuata in 4 secondi netti. La dotazione meccanica viene completata da uno speciale impianto di scarico sportivo fornito di serie per entrambi gli esemplari.