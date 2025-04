Bentley ha compiuto un passo significativo verso il futuro del lusso sostenibile con l’introduzione di una nuova generazione di motorizzazioni ibride plug-in, capaci di superare le prestazioni del leggendario motore W12. Con una potenza di 680 CV e una coppia di 930 Nm, queste nuove unità non solo offrono un’accelerazione mozzafiato da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, ma garantiscono anche fino a 85 chilometri di autonomia in modalità completamente elettrica, segnando un traguardo importante per il marchio britannico.

Una tecnologia innovativa

Questa innovativa tecnologia, denominata High Performance Hybrid, è stata implementata su alcuni dei modelli più iconici della gamma Bentley, tra cui la Continental GT, la sua versione Convertible e la berlina di lusso Flying Spur. Ogni modello riesce a combinare prestazioni eccezionali con un ridotto impatto ambientale, registrando emissioni di CO₂ che scendono fino a soli 29 g/km. Questo equilibrio tra potenza e sostenibilità è il cuore della strategia del marchio, che mira a ridefinire il concetto di mobilità di lusso.

Particolarmente degna di nota è la Continental GT, che si distingue per la sua accelerazione fulminea: 0-100 km/h in soli 3,7 secondi. La variante Convertible, nonostante il peso aggiuntivo della capote, raggiunge lo stesso traguardo in appena 3,9 secondi. Entrambi i modelli offrono un’esperienza di guida completamente elettrica per i tragitti urbani, con autonomie rispettivamente di 85 e 82 chilometri, garantendo un comfort di guida senza compromessi.

Performance strabordanti

La Flying Spur, celebre per il suo design raffinato e il comfort straordinario, non è da meno. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, questa berlina rappresenta una perfetta sintesi tra lusso, prestazioni e rispetto per l’ambiente. Nonostante le sue dimensioni e il suo carattere di ammiraglia, la Flying Spur dimostra che sostenibilità e potenza possono coesistere armoniosamente.

Il nuovo motore V8 plug-in si distingue non solo per le sue prestazioni superiori rispetto al W12 Speed, ma anche per l’autonomia elettrica senza precedenti per Bentley. Questa evoluzione tecnologica riflette la visione del marchio: unire l’eccellenza e il prestigio del lusso britannico con un impegno concreto verso una mobilità più sostenibile. Il risultato è una gamma di veicoli che soddisfa le aspettative dei clienti più esigenti, senza compromessi in termini di prestazioni o comfort.

Questa transizione verso una mobilità più ecologica è perfettamente in linea con la filosofia di Bentley, che punta a mantenere la sua posizione di leader nel segmento del lusso, abbracciando al contempo le sfide e le opportunità offerte dalla sostenibilità. I nuovi modelli rappresentano non solo un’evoluzione tecnica, ma anche un manifesto del futuro del marchio, in cui innovazione e tradizione si fondono per ridefinire gli standard del settore automobilistico.