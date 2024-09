Nuova Bentley Flying Spur: la berlina di lusso con numeri da supercar

La nuova Bentley Flying Spur è la berlina di punta del marchio e sa ossequiare al meglio la tradizione della casa di Crewe. Questa vettura a quattro porte onora a testa alta il nome di cui si fregia. Sotto le forme solenni del cofano anteriore regala la sua energia il nuovo sistema propulsivo Ultra Performance Hybrid V8 biturbo da 4.0 litri, con 782 CV e 1.000 Nm di coppia al servizio del piacere.

Sono cifre da supercar e bastano a fare della nuova Bentley Flying Spur l’auto a quattro porte più potente, dinamica ed efficiente prodotta dal costruttore inglese nei suoi 105 anni di storia. L’energia giunge al suolo mediante una trasmissione a doppia frizione a otto velocità.

Dinamiche sorprendenti per la nuova Bentley

Nel video di lancio della nuova berlina Gran Turismo, che trovate in coda al post, viene messo in risalto l’eccellente handling del modello, condotto da vecchie e nuove stelle delle corse. Parlavamo dell’efficienza della Bentley Flying Spur: questa si esprime anche in termini ambientali, con emissioni di CO2 pari a 33 g/km. L’autonomia in modalità 100% elettrica è di 47 miglia (circa 76 km), mentre l’autonomia totale raggiunge le 515 miglia (circa 829 805 km).

Secondo i tecnici del marchio britannico, il propulsore Ultra Performance Hybrid, scelto per la spinta del modello, offre una flessibilità sorprendente, garantendo prestazioni da auto sportiva accessibili a chi non usa abitualmente tuta e casco e il lusso urbano della marcia elettrica silenziosa e senza sforzo. Notevole il quadro prestazionale, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3.5 secondi, cinque decimi meno dell’antesignana.

La Flying Spur cambia fuori e dentro

Il restyling esterno include una nuova griglia, paraurti e diffusore aggiornati, cerchi in lega da 22″ in opzione. Gli aggiornamenti degli interni includono il nuovo motivo trapuntato Precision Diamond sui sedili Wellness, con regolazione posturale e climatizzazione automatica, oltre alla pelle Precision 3D Diamond su porte e montanti B.

Con la nuova Bentley Flying Spur il concetto di berlina di lusso ad alte prestazioni si spinge verso livelli apicali. Se l’aspetto si rinnova, è sotto la pelle dell’auto che avvengono i veri cambiamenti, con il nuovissimo gruppo propulsore abbinato a un’architettura elettrica, anch’essa inedita, che porta la più moderna suite tecnologica su una vettura del suo segmento di mercato.

Il telaio attivo Bentley Performance è di serie sulla Flying Spur Speed. I nuovi e avanzati ammortizzatori a doppia valvola consentono di controllare separatamente lo smorzamento di estensione e compressione, creando una chiara delimitazione delle capacità dinamiche tra le diverse modalità operative, che spaziano da Comfort a Sport, per soddisfare i vari gusti le mutevoli fasi di esercizio.