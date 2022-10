Le nuove Bentley Continental GT Convertible Mulliner Riviera Collection, declinate in 3 varianti, rendono omaggio alle atmosfere glamour della Costa Azzurra e all’elegante mondo della nautica, che nel Principato di Monaco celebra ogni estate un prestigioso Yacht Show. Questa esclusiva gamma è disponibile solo presso la concessionaria del marchio di Monte Carlo. Una scelta coerente con lo spirito delle proposte.

Tocchi di classe per queste Bentley Continental

Base di lavoro è stata la versione GTC, che si intona meglio al fascino delle imbarcazioni, per la sua natura di gran turismo en plein air. I colori scelti per vestire la carrozzeria si richiamano alle atmosfere del mare: Egeo Blue, Aquamarine e Caribbean Blue. La stessa vernice si estende anche al bodykit in fibra di carbonio e allo spoiler del cofano del bagagliaio. I dettagli artigianali sono in linea con il lusso elitario del regno dei Grimaldi, hub d’élite della vela nel Mediterraneo.

Interni degni di uno yacht da sogno

L’abitacolo delle Bentley Continental GT Convertible Mulliner Riviera Collection offrono livelli di sfarzo impareggiabili, con diversi richiami all’universo nautico. Da segnalare i nodi marini rappresentati sui poggiatesta. Le finiture in pelle di lino e le specifiche placche d’ingresso sono alcune delle note distintive di questa gamma, con interni su misura, che interpretano al meglio la crescente richiesta di esclusività e personalizzazione. Il risultato degli sforzi sono delle auto davvero eccezionali, dove si coglie il profumo della Dolce Vita in salsa francese.

Mulliner fa dei miracoli artigianali

La Riviera Collection mostra come tutto sia possibile per i clienti più esigenti di Bentley, grazie alla sublime maestria di Mulliner, il più antico carrozziere al mondo, che ha sede nella galassia di Crewe. Gli artigiani del marchio lavorarono per per la prima volta su un telaio della casa della “B alata” nel 1923, costruendo a mano la carrozzeria per il modello 3 Litri esposto all’Olympia Show di Londra. Nel 1952, Mulliner diede forma alla carrozzeria di una delle Bentley più iconiche di sempre: la R-Type Continental, fonte di ispirazione per la Continental GT di oggi. Le radici dell’atelier risalgono al 1500, quando l’azienda creò lussuose carrozze trainate da cavalli in Inghilterra.