3 Bentley Continental omaggiano la vecchia Hollywood

Bentley Beverly Hills ha fatto appello allo sconfinato portafoglio di finiture, materiali e caratteristiche offerto da Mulliner, per tre esemplari unici della Continental GTC Speed, che evocano l’età d’oro di Hollywood. Il riferimento va agli anni ’20 del secolo scorso, quando artisti come Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Will Rogers e Rudolph Valentino diedero a Beverly Hills un prestigio mai più smarrito. I colori di quell’era Art Déco sono brillantemente evocati nelle finiture delle auto di cui ci stiamo occupando.

Quella in blue

La prima delle tre Continental GTC Speed ​​in edizione speciale “Beverly Hills” presenta una tinta Jetstream Blue sia per la carrozzeria che per i cerchi da 22″ a dieci razze, con il più sottile dei gessati sul bordo del volante. Nell’abitacolo, a dominare la scena ci pensano dei raffinati pellami in blue scuro, con elementi chiari a contrasto, che generano una tela grafica particolarmente raffinata.

Quella in verde

La seconda Bentley di questa serie speciale rispecchia le specifiche della prima, ma con il tono pastello del Sage Green come colore esterno, richiamato anche sui cerchi. Gli interni giocano sulle alchimie cromatiche fra il verde scuro e gli inserti chiari, per una distesa di pelle nel segno del glamour.

Quella in rosa

Carrozzeria e cerchi in un tenue rosa Hollywood Blush Pink per l’ultima Continental GT Speed del trio di Bentley Beverly Hills, con abitacolo nel segno del vinaccio e del bianco, che regala emozioni romantiche. Descrivendo l’ispirazione delle tre auto di questa collezione speciale, Danika Quinn (Bentley Brand Manager) si esprime così:

“Beverly Hills è stata sempre l’epitome del glamour, in particolare durante l’età dell’oro di Hollywood. Questa collezione racchiude lo spirito di quel tempo”.

Bentley Continental da sogno

Le vetture di cui ci siamo occupati si richiamano al passato, ma mettono anche in risalto la raffinatezza e la grazia dell’artigianato Bentley moderno. Sotto il cofano pulsa un motore W12 biturbo da 6.0 litri, che sviluppa una potenza massima di 659 cavalli, per uno sprint da 0 a 100 km/h in 3.6 secondi e una velocità massima di 335 km/h. Roba da supercar, ma in abito da sera.