Bentley Americas e The SagerStrong Foundation, fondate dal compianto Craig Sager e sua moglie Stacy, hanno recentemente lanciato un progetto collaborativo dedicato a dare vita all’energia iconica, straordinariamente positiva ed esuberante di Craig. Tutto ciò nel tentativo di favorire la ricerca sul cancro del sangue. Il design vivace del team di Bentley Mulliner, che ha tratto ispirazione diretta dal famoso guardaroba del giornalista sportivo americano, ha creato così una Bentley Continental GT Speed unica, degna di essere collezionata e di essere venduta all’asta, attraverso Julien’s Auctions.

La Bentley Continental GT Speed ispirata a Craig Sager

Una delle ultime importanti apparizioni di Craig era stata il suo discorso agli ESPY 2016, in cui ricevette” il Premio Perseveranza” della Jimmy V Foundation. Le sue parole commoventi in quell’occasione, ma soprattutto il suo stile eccezionale sfoggiato quella sera, hanno ispirato il team Mulliner che è stato in grado di imitare il motivo floreale del suo vestito riproducendolo come grafica sulla carrozzeria iconica della Bentley Continental GT Speed ​​Convertible, comprese le sue linee Power e Haunch.

La presenza audace di una delle più belle Grand Tourer open-top del mondo è stata ulteriormente rafforzata con dettagli unici. Scott Reynolds, Retail Marketing Manager di Bentley Motors, ha dichiarato:

“La nostra aspirazione è quella di migliorare ulteriormente questa vettura con le firme della famiglia Craig, sia dentro che fuori, creando un iconico pezzo: un faro di speranza per coloro che conoscevano e amavano Craig.”

Basata sulla Bentley Continental GT Speed ​​Convertible

I designer hanno approfondito il progetto con un approccio ponderato, per fondere l’eredità di Craig e il suo bagliore con una delle tourer più belle e potenti del mondo. Realizzata a mano e progettata nella fabbrica automobilistica di lusso di Bentley, la nuova GT Speed ​​Convertible offre una tecnologia avanzata del telaio, tra cui lo sterzo integrale, un differenziale posteriore elettronico e l’opzione di freni carboceramici.

Stacy Sager, la continua forza trainante della SagerStrong Foundation, ha collaborato con Bentley per dare vita a questa vettura affinché rappresentasse lo spirito di Craig in ogni punto. Commenta:

Craig aveva una passione radicata per l’artigianato, che si rifletteva negli abiti che aveva confezionato e nelle auto che ha scelto di guidare. Se fosse qui oggi, guiderebbe una Bentley perfetta rappresentazione del suo spirito bello e potente.

Bentley Continental GT Speed Craig Sager Guarda le altre 2 fotografie →

Bentley Americas

Come organizzazione Bentley Americas, fondata nel 2016 dall’ex Hall of Fame e giornalista sportivo due volte Emmy Award Craig Sager e sua moglie Stacy, è sponsor filantropico e sostenitore della ricerca sul cancro attraverso la V Foundation da oltre un decennio.