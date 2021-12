Bentley Bentayga Outdoor Pursuits: dotazioni e finiture esclusive

Un’ulteriore serie speciale, “ovviamente” programmata a tiratura limitatissima, per Bentley Bentayga, il SUV che in breve tempo ha scalzato l’”immortale” Continental GT quanto a livelli di vendite globali (nella prima metà del 2021 Bentayga ha messo a segno poco meno di 2.800 consegne, a fronte di 2.318 fatte registrare da Continental GT, e da 2.063 esemplari di Flying Spur venduti).

Si tratta, nella fattispecie, di Bentayga Outdoor Pursuits Edition, una nuova “collezione” che, come già avvenuto in passato, è stata curata da Mulliner, Divisione di Crewe specializzata nella creazione di allestimenti “ad personam” e di edizioni limitate.

Per undici “enthusiast”

Nella fattispecie, Bentley Bentayga Outdoor Pursuits, che verrà prodotta in 11 esemplari (tutti chiaramente a mano), celebra tre delle più tradizionali attività “en plein air” più amate nel Regno Unito: pesca, equitazione e Dog walking.

Ogni attività “en plein air” viene ritratta

Gli elementi in comune, per ciascuna delle unità di Bentley Bentayga Outdoor Pursuits Edition programmate, riguardano una serie di finiture ad hoc per l’abitacolo, fra le quali si segnalano il disegno di un’ambientazione boschiva ricamato sui sedili (jn pregiatissimo pellame) ed una altrettanto esclusiva finitura cromata sulla plancia, di fronte al passeggero, che mette in evidenza l’attività all’aria aperta specifica del singolo esemplare.

I dettagli di allestimento

In ordine alla tematica “Outdoor” utilizzata nella denominazione della “special edition” e nell’approccio di progetto, gli artigiani di Mulliner hanno scelto un ricorso quanto più naturale (e tradizionale) possibile nell’individuazione dei materiali.

Ad esempio: l’ambiente interno (impreziosito da un gioco di luci di benvenuto personalizzate e dai battitacco retroilluminati) viene ulteriormente caratterizzato con l’impiego di una nuova finizione in lana intrecciata per il rivestimento dei pannelli porta, delle tasche posteriori dei sedili, delle maniglie e dei particolari intorno al cruscotto; un tessuto in Sand Herringbone Tweed completa lo stile degli interni, a creare un’eccezionale armonia di colori naturali con le nuance e la tipologia di pellami impiegati nell’abitacolo. Inoltre, una nuova finitura di legno di bosso a grana dritta è stata applicata ai bordi dell’impiallacciatura in legno di eucalipto scuro dal disegno “a coda di rondine”. Gli intarsi, nello specifico, includono (a seconda della tipologia di attività scelta dal singolo acquirente), il disegno di un cavallo immortalato mentre sta saltando, una scena di pesca con la mosca, i cani Foxhound oppure, semplicemente, l’iscrizione “Mulliner”. In più, ogni cliente riceve, “allegata” con il veicolo, una borraccia “Hunter” realizzata su misura e rivestita in pelle, che si abbina alle finiture abitacolo.

All’esterno, la serie speciale Bentley Bentayga Outdoor Pursuits propone tre differenti tinte carrozzeria (a scelta): Havana, Cumbrian Green e Magnetic. Ogni variante cromatica si abbina ad una esclusiva verniciatura per i cerchi in lega da 22” a 10 razze con dettagli diamantati.