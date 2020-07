Bentley Bentayga: tutte le caratteristiche del restyling

Di Dario Montrone mercoledì 1 luglio 2020

Rinnovata soprattutto nella zona posteriore, la nuova Bentley Bentayga restyling sarà disponibile inizialmente con il motore a benzina 4.0 V8 Twin Turbo da 550 CV di potenza

Dopo oltre 20.000 unità assemblate artigianalmente presso lo storico impianto britannico di Crewe, la Super SUV di lusso Bentley Bentayga è stata sottoposta al restyling di metà carriera e rappresenta il primo modello nel nuovo piano industriale denominato Beyond 100. Confermato il motore a benzina 4.0 V8 Twin Turbo da 550 CV di potenza e 770 Nm di coppia massima, capace di far raggiungere la velocità massima di 290 km/h e accelerare da 0 a 100 in 4,5 secondi. Successivamente, la gamma sarà ampliata alla declinazione Hybrid a propulsione ibrida Plug-In, nonché alla versione sportiva Speed con la motorizzazione 6.0 W12 TSI a benzina.

Esteticamente, la nuova Bentley Bentayga restyling è riconoscibile per lo stile in linea con i modelli Continental GT e Flying Spur, a partire dal frontale con la nuova calandra, il paraurti anteriore ridisegnati e i fari Matrix a led. Tuttavia, la maggiore novità stilistica riguarda la zona posteriore, totalmente ridisegnata. Infatti, i gruppi ottici posteriori e il portellone posteriore sono di nuova concezione, mentre il vano portatarga è stato installato nel paraurti posteriore. Infine, tra le altre novità figurano i nuovi tergicristalli riscaldabili con 22 getti di lavaggio ciascuno, le nuove colorazioni Viridian e Patina, più il pacchetto Blackline Specification con le cromature di colore nero.

Le novità all'interno

Per quanto riguarda l'abitacolo, la nuova Bentley Bentayga restyling è disponibile nelle configurazioni a quattro o cinque posti, anche con i nuovi interni in pelle Mulliner Driving Specification di colore Koa e Crown Cut Walnut. Inoltre, sono previsti i nuovi inserti in alluminio spazzolato con i diamanti di colore scuro. La dotazione di serie comprende anche il sistema multimediale completo di display touch screen da 10,9 pollici, Apple Car Play e Google Android Auto, Sim integrata con i servizi connessi My Bentley e l'impianto audio Bentley Signature Audio da 590W con 12 altoparlanti. Come optional, infine, è previsto anche l'impianto audio premium Naim da 1.780W con 20 altoparlanti.