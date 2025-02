“Il lusso non ha limiti, soprattutto quando si parla di Bentley”. Con questa filosofia, il prestigioso marchio britannico presenta la nuova Bentayga Atelier Edition, una serie limitata che ridefinisce gli standard del SUV lusso. Frutto della maestria della divisione Mulliner, questa edizione speciale è disponibile in tutte le motorizzazioni, dal potente V8 4.0 all’ibrido plug-in, fino alla versione a passo lungo EWB.

Bentley Bentayga Atelier Edition, un design esclusivo

Il design esclusivo si esprime attraverso sei sofisticate combinazioni cromatiche, tra cui spicca la nuova tonalità Obsidian Crystal. Gli esterni sono impreziositi da dettagli distintivi come la griglia cromata con lamelle verticali, i pannelli inferiori in Hallmark Satin e i cerchi da 22 pollici con inserti Tungsten Satin, che catturano l’attenzione per la loro eleganza.

L’abitacolo, simbolo di eccellenza artigianale, combina materiali pregiati come la radica Dark Stained Walnut e il Brushed Aluminium. La cura del dettaglio emerge nella trapuntatura Harmony Diamond, nei battitacco personalizzati e negli stemmi ricamati sui poggiatesta, mentre un’illuminazione ambiente studiata su misura esalta l’atmosfera interna, creando un’esperienza unica per i passeggeri.

Il prezzo

Per quanto riguarda le prestazioni, la Bentayga non delude: il V8 da 4.0 litri sprigiona 549 CV, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e raggiungendo una velocità massima di 290 km/h. L’opzione ibrida plug-in offre un’alternativa eco-friendly, con una potenza complessiva di 462 CV.

La dotazione di serie include tecnologie avanzate come il sistema Bentley Dynamic Ride con ruote posteriori sterzanti, tavolini da picnic per i modelli EWB e il lussuoso tappo del serbatoio Jewel. Sebbene il prezzo non sia ancora stato ufficializzato, si prevede un incremento significativo rispetto ai 218.000 euro del modello base, giustificato dall’esclusività delle finiture e delle personalizzazioni.

Con questa edizione speciale, Bentley consolida ulteriormente la sua posizione di leader nel segmento dei SUV lusso, unendo tecnologia all’avanguardia e maestria artigianale in un prodotto senza eguali.