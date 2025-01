Bentley Bentayga EWB Riviera Collection al Salone dell’Auto di Bruxelles

Al Salone dell’Auto di Bruxelles, in programma fino al 19 gennaio, un importante rilievo mediatico sarà conquistato dalle Bentley Bentayga EWB Azure Riviera Collection e Continental GT di nuova generazione. Sono due modelli eccezionali, che la casa inglese presenterà con orgoglio nella cornice espositiva belga.

La prima è quella maggiormente legata ai processi di personalizzazione, oggi tanto in voga, specie nell’alto di gamma, dove scrivono la nuova frontiera del lusso. I clienti, infatti, vogliono sempre più distinguersi, con modelli su misura, cuciti come un abito sartoriale sui propri gusti.

La Bentayga EWB Azure Riviera Collection, con i suoi accattivanti esterni Aegean Blue ispirati alle profondità del mare, è una cartina di tornasole di questo approccio e illustra gli alti livelli raggiunti dal marchio, in termini di bespoke.

Progettata per stabilire un nuovo standard di comfort per i passeggeri, la vettura in esame presenta l’innovativa Airline Seat, che incorpora un sistema di regolazione posturale. Questa si giova di un tecnologia complessa e innovativa, sviluppata in collaborazione con chiropratici, che utilizza degli algoritmi per effettuare 177 microregolazioni su sei zone di pressione indipendenti nell’arco di tre ore, garantendo un benessere ottimale. Così l’affaticamento durante i viaggi viene ridotto al minimo.

Sulla Bentley Bentayga EWB Azure Riviera Collection si coglie un legame visivo e “spirituale” con la nautica da diporto, di cui l’auto riflette la serenità e la raffinatezza. In questa veste, il SUV britannico si offre con un carattere molto specifico, che trova applicazione anche negli spazi interni, sviluppati su misura, con l’uso del lino e del brunel. La finezza dei ricami conferma l’attenzione ai dettagli, a riprova dell’esclusività della collezione.

Insieme a lei, nello stand Bentley del Salone dell’Auto di Bruxelles 2025, il pubblico potrà ammirare la nuova Continental GTC, rifinita nella carrozzeria in un seducente color bronzo. A completare la tela grafica ci pensano alcuni elementi luminosi in tono granito e i sorprendenti cerchi da 22 pollici, a dieci razze, con finitura in grigio lucido.

Gli interni sono in pelle Cumbrian Green, con accenti Camel e cuciture a contrasto. Anche qui il lusso si respira in tutte le dimensioni, ma con performance da supercar usabile quotidianamente e anche nelle lunghe trasferte. Il tutto per un’esperienza di viaggio gratificante e, quando serve, vigorosa, grazie ai 782 CV di potenza e ai 1.000 Nm di coppia.