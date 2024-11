Bentley amplia la rete degli showroom con un’apertura a Tbilisi

Bentley allarga la sua rete commerciale, con un nuovo punto vendita e assistenza in Georgia, la cui inaugurazione è prevista per il primo trimestre del prossimo anno. Il complesso sta prendendo forma nella capitale Tbilisi, città sulle rive del fiume Kura che funge, storicamente, da crocevia tra Europa e Asia. Così la casa automobilistica britannica punta a ritagliarsi uno spazio nello Stato del Caucaso meridionale, ad est del Mar Nero.

La concessionaria, con showroom e officina all’avanguardia, sarà gestita da Tegeta, rivenditore esclusivo del marchio per quel bacino di sbocco, ritenuto importante sul piano strategico. Già oggi è possibile visionarla nel suo splendore, perché solo pochi dettagli mancano alla completa definizione degli ambienti. Qui si potranno incontrare i clienti e gli appassionati del marchio. L’indirizzo da segnare in agenda è il seguente: Aghmashenebeli Alley 129.

Nella nuova struttura, circa 330 metri quadrati di superficie saranno destinati all’area espositiva, mentre la zona assistenza e gli spazi post-vendita occuperanno 730 metri quadrati. Il complesso di Tbilisi giunge in un momento importante della storia di Bentley, segnato dall’introduzione di due modelli Ultra Performance Hybrid: la Continental GT di quarta generazione e la Flying Spur Speed.

Gli spazi commerciali terranno conto del peso specifico molto alto assunto dai processi di personalizzazione Mulliner, sempre più richiesti dalla clientela del marchio. Quello in corso sembra un momento felice per Bentley: la casa d’oltremanica ha raggiunto un utile operativo di 261 milioni di euro nei primi sei mesi del 2024, con 5.476 auto consegnate in tutto il mondo. L’Europa, in questa torta, pesa per il 19%, con 1.054 vetture immatricolate. Richard Leopold, direttore regionale del marchio, si esprime così riferendosi alla nuova apertura di Tbilisi: “È un passo che segna una nuova pietra miliare per Bentley Motors in Georgia, un mercato da noi visto come una buona opportunità”.