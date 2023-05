Bentley, Adrian Hallmark: ‘Il contesto globale difficile non ha pesato sulle vendite nel Q1 2023’

Il primo trimestre del 2023 ha segnato un nuovo record di risultati finanziari per Bentley ed è anche il secondo miglior trimestre della sua storia.

La casa automobilistica di lusso è riuscita ad ottenere un utile operativo di 216 milioni di euro nei primi tre mesi di quest’anno, con una crescita pari al 27% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il fatturato complessivo è invece salito a 882 milioni di euro (+9% rispetto agli 813 milioni di euro dello scorso anno).

Durante l’annuncio dei dati di vendita è intervenuto anche Adrian Hallmark, presidente e CEO di Bentley, il quale ha rilasciato una dichiarazione personale in merito.

“Nonostante un contesto globale difficile, abbiamo iniziato il 2023 da dove avevamo lasciato nel 2022, con un’altra solida serie di risultati finanziari, con una crescita del fatturato, dell’utile operativo e del rendimento delle vendite. La performance record di Bentley nelle Americhe è particolarmente degna di nota, con una vettura di lusso su tre venduta nella regione. L’introduzione di Bentayga EWB e il successo della berlina Flying Spur sono stati fondamentali per questa crescita. Guardando al futuro, sebbene il nostro modello di distribuzione ben bilanciato mostri segnali che incoraggiano a proseguire questo successo, rimaniamo cauti riguardo alle sfide globali che permangono nei mercati”, ha detto il dirigente.

3517 esemplari consegnati tra gennaio e marzo

Le vendite registrate da Bentley nel primo trimestre del 2023 sono aumentate dal 20,9% del 2022 al 24,4%, soprattutto grazie al continuo e forte interesse per la personalizzazione dei modelli, per i derivati con specifiche più complete e per l’aumento degli optional. Complessivamente, le immatricolazioni sono aumentate del 10% a 3517 vetture consegnate ai clienti in tutto il mondo.