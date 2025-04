Le tecnologie innovative stanno trasformando profondamente il panorama dei controlli stradali in Europa, con l’adozione di soluzioni avanzate basate sull’uso dell’intelligenza artificiale. Tra queste, emergono gli autovelox intelligenti integrati nell’arredo urbano, sistemi capaci di rilevare l’uso del cellulare alla guida e l’introduzione di limiti di velocità dinamici, adattati in tempo reale alle condizioni di traffico e meteo.

Emergono nuove tecnologie

La Spagna è tra i paesi leader in questa rivoluzione tecnologica. Sull’autostrada Ap7 nei pressi di Barcellona, i tradizionali limiti fissi sono stati sostituiti da un sistema dinamico che può elevare il limite fino a 150 km/h quando le condizioni lo consentono. Questo approccio non solo migliora la fluidità del traffico, ma rappresenta anche un significativo passo avanti per la sicurezza stradale.

In Francia, l’adozione di tecnologie avanzate è ancora più radicale. Dal 2024, sono stati implementati dispositivi nascosti nell’arredo urbano che, oltre a monitorare la velocità, identificano infrazioni come il passaggio con semaforo rosso, l’uso del cellulare e la mancata cintura di sicurezza. Questi strumenti rappresentano un esempio di come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per un controllo stradale più efficace e discreto.

Cosa cambia in Italia

L’Italia, invece, affronta sfide normative che rallentano l’adozione di queste tecnologie. La legislazione italiana richiede che gli autovelox siano visibili e adeguatamente segnalati, ostacolando l’implementazione di sistemi nascosti. Inoltre, l’omologazione dei dispositivi è spesso complicata, come dimostrano alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Nonostante queste difficoltà, anche in Italia si stanno sperimentando nuove soluzioni. Ad Agliana, è stato introdotto con successo un sistema di rilevamento per l’uso del cellulare e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Questo rappresenta un primo passo verso un’integrazione più ampia delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

L’adozione di autovelox intelligenti e altri strumenti avanzati offre opportunità significative per migliorare la sicurezza stradale e ridurre le infrazioni. Tuttavia, è essenziale che l’Italia aggiorni il proprio quadro normativo per tenere il passo con gli altri paesi europei e sfruttare appieno i vantaggi di questa rivoluzione tecnologica.