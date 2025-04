Il calo delle vendite, l’aumento della concorrenza e una strategia poco chiara mettono in crisi Tesla sul mercato francese, destando preoccupazioni tra gli analisti del settore delle auto elettriche. I dati sono eloquenti: una flessione del 36,8% nelle immatricolazioni Francia a marzo, secondo Plateforme automobile (Pfa), e un pesante -41% dall’inizio del 2025, con solo 6.693 veicoli registrati. Questo declino si inserisce in un contesto di difficoltà per l’intero comparto delle auto elettriche in Francia.

Sfiducia verso il marchio di Musk

Le cause di questa contrazione sono molteplici. Il panorama competitivo si è intensificato notevolmente, con costruttori come Hyundai, Volkswagen e Renault che hanno lanciato modelli tecnologicamente avanzati a prezzi più competitivi, erodendo il vantaggio che mercato Tesla aveva consolidato negli anni precedenti.

Un altro fattore determinante è la revisione degli incentivi statali per i veicoli elettrici. Le politiche di sussidio, cruciali per stimolare il mercato, hanno subito modifiche che potrebbero aver raffreddato l’entusiasmo dei consumatori. Inoltre, le frequenti oscillazioni nei listini prezzi Tesla hanno generato confusione, influenzando negativamente la percezione del valore dei veicoli.

L’azienda continua a investire

Nonostante le difficoltà, l’azienda di Elon Musk continua a investire in innovazione e infrastrutture, ampliando la rete di supercharger in Europa per migliorare l’esperienza dei propri clienti. Tuttavia, resta incerto se questi sforzi saranno sufficienti per invertire il trend negativo.

A pesare sulla reputazione del marchio sono anche le recenti controversie sui sistemi di assistenza alla guida, come l’Autopilot, i cui limiti sono stati evidenziati da diversi test indipendenti. Questi elementi, uniti alla crescente consapevolezza dei consumatori, stanno mettendo a dura prova la leadership di Tesla.

Il futuro dell’azienda nel mercato francese dipenderà dalla sua capacità di adattarsi rapidamente a un settore in continua evoluzione, dove l’innovazione tecnologica e la flessibilità strategica rappresentano fattori cruciali per mantenere un vantaggio competitivo in un ambiente sempre più affollato e sofisticato.