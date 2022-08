Autoart 993R: il restomod della Porsche 911 (993)

La Porsche 911 (993) è stata l’ultima di una dinastia di motori raffreddati ad aria, come voleva il modello originale. La sua produzione è stata stoppata nel 1998 a favore della 996, la prima raffreddata a liquido. Quel canto del cigno fa ancora male agli appassionati del marchio di Zuffenhausen, che reputano la generazione 993 la migliore, la più bella ed entusiasmante. Il suo appeal non ha mai cessato di desistere e adesso un’azienda ha creato un restomod coerente e intrigante: la Autoart 993R.

Base di partenza Carrera 2

La base su cui si è poggiato questo progetto è un Porsche 993 Carrera 2, al quale è stato adottato un kit 993RS originale, e altri componenti che arrivano ​​​​dalla Porsche GT. L’auto grazie ai vari alleggerimenti pesa 1.220 kg, 150 kg in meno rispetto alla versione originale. Per arrivare a questo risultato è stato eliminato il tetto apribile originale, il cofano in acciaio è stato cambiato con una versione in alluminio Porsche Motorsport, così come il paraurti anteriore e quello posteriore su misura. È stata adottata anche una vetratura racing più leggera per i finestrini laterali e posteriori.

Più potenza

Non potevano mancare degli interventi che mirassero a rendere questo restomod ancora più potente. La sportiva teutonica adotta quindi un propulsore flat-six da 360 CV con cilindrata aumentata a 3,8 litri rispetto all’originale 3,6 litri. Si può scegliere anche un motore meno prestazionale e più economico da 330 CV. Entrambe le scelte sono state aggiornate con un albero motore di una Porsche 911 GT3 997, insieme a pistoni RSR e altre parti di Porsche Motorsport.

Autoart 993R: prezzo

L’auto ha subito un aggiornamento anche nell’abitacolo, dove gli interni originali sono stati dotati di specifiche su misura: sedili Recaro in fibra di carbonio, roll-bar integrato e tutta l’elettronica non importante è stata tagliata per diminuire il peso e migliorare la dinamica di guida. Il pacchetto si completa anche di un differenziale a slittamento limitato Wavetrac, sospensioni regolabili a cinque vie e sistema di scarico ad alte prestazioni Cargraphic modificato. Il prezzo per modificare una Porsche 993 originale e trasformarla in questo oggetto è di circa 120.000 euro.