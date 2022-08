Una Porsche 911 per una pausa pranzo adrenalinica [Video]

Una Porsche 911 SC del 1977, preparata per i rally storici, è la protagonista di un simpatico ed affascinante video creato dai ragazzi di TRMD Media. Il filmato, completamente Made in Italy, mostra l’azione dell’auto sportiva tedesca sui sentieri sterrati di una cava.

Regia accurata

Le riprese iniziano dal posto di comando di un grosso escavatore, dove siede Beppe Macchion, pilota di moto con trascorsi importanti nei rally raid, come la Dakar. Qui, però, non ha tuta e casco da gara, perché interpreta il ruolo di un operaio dai gusti automobilistici raffinati che, a fine turno, si inventa un passatempo da molti sognato: correre e scodare con una Porsche 911 SC. Si tratta dello stesso esemplare da lui usato alla Winter Marathon. Qui, però, finge che l’auto sia del suo datore di lavoro, boss della cava.

La trama in breve

Il video, che ha il sapore di un cortometraggio hollywoodiano, guadagna la sua dimensione adrenalinica quando Macchion, a fine lavoro, senza nessun collega nel sito di estrazione mineraria, sfrutta la pausa pranzo in modo diverso dagli altri. Per lui l’alimento della giornata è un giro racing con la Porsche 911 SC del capo, sottratta ad insaputa di quest’ultimo nella breve fiction, per emozionanti derapate di nascosto.

Porsche 911 SC…racing

Vedere all’opera l’auto sportiva tedesca, configurata per le gare, mentre libera la potenza del suo motore boxer da 2.7 litri di cilindrata, produce delle sensazioni piacevoli negli appassionati del marchio tedesco… e non solo. Si tratta dell’esemplare usato da Macchion in diverse manifestazioni, quindi c’è un buon feeling tra lui e il mezzo, che emerge nei fotogrammi. Ovviamente, nella finzione scenica, a fine corsa, l’operaio trasformato in pilota rimette in ordine la vettura, dopo un bel bagno, per evitare che il boss della cava si accorga della licenza che si è concesso di nascosto. A voi il video.