Un elicottero per inseguire la Porsche 911 in autostrada [Video]

Inseguire in auto una Porsche 911, dopo che questa ha infranto abbondantemente i limiti di velocità, non è agevole. Anzi, risulta pure pericoloso, non solo per le forze dell’ordine, ma anche per gli altri utenti della strada e per il soggetto inseguito (e i suoi eventuali passeggeri).

Un elicottero per tenere il passo

In alcuni paesi, a volte, entra in azione un elicottero della polizia, per monitorare dall’alto la situazione, aiutando gli agenti in strada ad organizzare, in sicurezza, il posto di blocco. Questo è successo anche in tempi recenti, sull’autostrada A-6, nei pressi di Segovia (Spagna), dove è stata intercettata una Porsche 911 che viaggiava a 285 km/h, ben oltre il limite previsto, pari a 120 km/h. Al volante della supercar tedesca, un uomo irlandese, che non si è curato troppo delle regole del codice della strada del paese ospitante.

Un irlandese al volante della Porsche 911

Le autorità hanno registrato un video, dall’alto e con l’elicottero. Poi lo hanno messo in rete. Potrete vederlo in coda al post. Con questo approccio, le forze dell’ordine spagnole sono riuscite a fermare il tizio al volante dell’auto sportiva di Stoccarda, evitando inutili rischi, per riportarlo alle sue responsabilità. L’uomo irlandese dal piede pesante è stato sanzionato in modo importante, con un bel verbale, che non penso farà fatica a pagare. A suo carico anche delle accuse di un certo spessore per la condotta riprovevole messa in campo, rischiosa per gli altri utenti della strada, oltre che per lui stesso.

Ha senso fare inseguimenti in auto sul filo dei 300 km/h?

Pensando alla velocità alla quale è stato pizzicato il tizio in Porsche, si fatica a immaginare delle auto coi lampeggianti in grado di tenerne il passo in Spagna. Del resto, non serve avere dei bolidi da 300 km/h nella flotta in divisa, perché gli inseguimenti su strada, quando è possibile, si dovrebbero evitare, facendo ricorso a soluzioni più raffinate.