Porsche 911 GT3 RS: la nuova generazione spiata senza camuffature

La futura Porsche 911 GT3 RS, appartenente alla serie “992”, è quasi pronta per il suo debutto ufficiale. Nel frattempo, la più “affilata” delle 911 – ovvero quella studiata per correre in pista, ma omologata per la strada – è stata finalmente immortalata senza camuffature posticce e livree mimetiche.

Porsche 911 GT3 RS: immortalata al Nurburgring

L’oggetto del desiderio degli amanti delle competizioni è infatti protagonista di una serie di foto “spia” scattate in occasione di alcune sessioni di test effettuati tra i cordoli del celebre circuito tedesco del Nurburgring.

Porsche 911 GT3 RS: aerodinamica estrema

Dalle foto a nostra disposizione è possibile ammirare la 911 da pista personalizzata da una livrea di colore nero che esalta l’estro kit estetico-aerodinamico che distingue il corpo vettura. La prima cosa che salta all’occhio è l’enorme ala aerodinamica regolabile che domina la vista posteriore, mentre più in basso spiccano le feritoie laterali del fascione paraurti e il doppio scarico centrale incastonato nell’estrattore d’aria e collegato in maniera diretta ai collettori del propulsore sei cilindri.

Il frontale è invece caratterizzato da un cofano sportivo impreziosito da due grandi “bocche” e da un fascione paraurti che ingloba prese d’aria e lo splitter pronunciato. Completano l’effetto scenico i cerchi multirazza monodado.

Motore aspirato

Per quanto riguarda la parte meccanica, come da tradizione la Porsche 911 GT3 RS sarà spinta da un propulsore aspirato sei cilindri boxer da 4.0 litri che dovrebbe scaricare la bellezza di circa 530 CV, gestiti dal cambio doppia frizione PDK. Secondo le indiscrezioni, questa unità sarà l’ultima della sua specie prodotta a Zuffenhausen, infatti la prossima versione dovrebbe abbracciare l’ormai consueta elettrificazione, anche se questo dettaglio potrebbe comportare un sensibile aumento di peso su una vettura che fa della leggerezza uno dei suoi punti di forza.