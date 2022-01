Dakar 2022: incidente con ribaltamento per un camion [Video]

La Dakar è una prova estrema, dove ogni errore di valutazione si può pagare a caro prezzo. Ne sanno qualcosa Van del Heuvel, Van Roij e Van Oortideo, protagonisti con il loro camion di un brutto incidente, che per fortuna si è risolto senza conseguenze per l’equipaggio. I tre stavano “danzando” fra le dune a 140 km/h, su uno Scania Lonestar, adattato alla specifica missione agonistica.

Durante una sequenza di voli, purtroppo, il veicolo si è sbilanciato, finendo a testa in giù. Il ribaltamento multiplo ha danneggiato seriamente il mezzo, ma l’unica cosa che conta è che nessuno si sia fatto male. Le dinamiche dell’incidente sono spaventose. Immagino lo stato d’animo vissuto da chi stava a bordo. Il video pubblicato in coda al post mostra cosa è successo.

La Dakar 2022 si sta svolgendo in Arabia Saudita. Per la terza volta consecutiva il mitico rally raid va in scena in quell’area del mondo, anche se la denominazione non è cambiata, restando legata al territorio delle origini. Protagonisti della sfida sono auto, moto, autocarri, quad, side by side, prototipi leggeri e vetture storiche. Il confronto, che ha preso le mosse a inizio mese, andrà avanti fino al 14 gennaio, quando sventolerà la bandiera a scacchi, nella città portuale di Gedda.

L’evento, giunto alla 44esima edizione, sta mettendo a dura prova i mezzi e gli equipaggi, chiamati a misurarsi su un percorso di 8375 chilometri, 4258 dei quali di prove speciali. Ricordiamo che lo scorso anno, alla Dakar, si impose Stéphane Peterhansel, al volante di un buggy Mini John Cooper Works. Per lui il 14° sigillo in 30 anni di carriera. Sul podio chiusero anche Nasser Al-Attiyah e Carlos Sainz.