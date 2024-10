Auto storiche: sincronismi cinematografici a Silverstone per le nonne | Video

In Inghilterra i collezionisti di auto storiche, quando scendono in pista, se le danno di santa ragione, senza pensare al valore economico dei mezzi condotti. In passato si sono viste delle Ferrari milionarie combattere come se non ci fosse un domani. Fra queste, anche la mitica 250 GTO.

Sono meno nobili, ma sempre costose, le vetture protagoniste del video odierno, che mostra il dinamismo di questi confronti fra i cordoli delle vecchie opere a quattro ruote. Teatro dell’azione è il circuito di Silverstone. Nell’impianto d’oltremanica, ricco di storia, sta andando in scena una sfida del Racing Club, con diverse auto storiche in azione.

Tutto sembra regolare, ma nell’arco di pochissimi secondi prende forma un’incredibile concomitanza di eventi infelici. Due esemplari si baciano leggermente e vanno simultaneamente e simmetricamente in (mezzo) testacoda. In contemporanea, sullo sfondo, un’altra vecchia gloria perde una ruota e si ribalta rovinosamente. Per fortuna nessuno si è fatto male. Questo video mostra l’approccio fortemente agonistico degli inglesi nei confronti in pista fra auto storiche.