Ferrari 500 Mondial del 1954 ridotta ad una carcassa in vendita all’asta per circa 2 milioni

Un’auto d’epoca della Ferrari del 1954, danneggiata da un incendio, è stata messa all’asta da RM Sotheby’s e potrebbe raggiungere un prezzo di oltre 2 milioni di dollari. Si tratta di una Ferrari 500 Mondial Spider, una delle sole 13 prodotte dalla casa automobilistica italiana. La vettura, con il numero di telaio 0406 MD, ha una storia affascinante. Innanzi tutto si tratta del secondo esemplare costruito e inoltre ha ottenuto delle importanti vittorie nel motorsport.

Questa Ferrari 500 Mondial Spider inoltre è stata guidata da Franco Cortese, un pilota famoso per aver pilotato la prima Ferrari costruita per la prima vittoria assoluta della casa automobilistica del cavallino rampante. Con questa stessa Ferrari, il famoso pilota arrivò quarto nella sua categoria alla Mille Miglia del 1954. In seguito, conquistò l’ottava posizione al Gran Premio di Imola con la medesima auto. A metà degli anni ’60 l’auto a causa di un incidente fu gravemente danneggiata. Il suo motore originale non c’è più, ma adesso dispone del motore, della trasmissione e degli angoli dell’assale posteriore del modello 0440 MD.

Per tutti questi motivi si tratta di un modello molto raro e dunque nonostante sia attualmente in pessime condizioni gli esperti pensano che all’asta si possa arrivare a superare i 2 milioni di dollari. Facendo un confronto, la stessa RM Sotheby’s ha venduto un’altra Ferrari Mondial Spider del 1954 di Pininfarina, questa in condizioni quasi perfette, per € 3.717.500. L’asta si terrà il prossim 19 agosto. In quella data dunque sapremo se si verificherà questa vendita.