Ferrari, Benedetto Vigna: ‘Le nostre elettriche saranno costruite in un nuovo stabilimento’

Nel corso di un’intervista, Benedetto Vigna – CEO di Ferrari – ha confermato che il nuovo stabilimento per le Ferrari 100% elettriche sarà pronto a giugno 2024. Naturalmente, la nuova fabbrica sorgerà sempre a Maranello.

Tuttavia, il dirigente ha tenuto a specificare che nel nuovo impianto non saranno assemblate soltanto le supercar elettriche in quanto vogliono mantenere una certa flessibilità. Vigna ha proseguito dicendo che lo storico brand modenese non punta a acquisire i suoi rivali, ma ad arricchire la sua gamma di modelli con nuove tecnologie, competenze e collaborazioni.

“Non credo che per noi sia sensato comprare un altro produttore di supercar, perché crediamo che quando si parla di società del lusso sia importante mantenere il DNA della società stesse. È importante lavorare per arricchire il portafoglio tecnologico e ci sono diversi modi per farlo: portare dentro le competenze o con partnership. Ferrari non può fare a meno delle gare perché sono molto importanti per noi, sono state, sono e saranno nel DNA della nostra società. Le competizioni sono una settore su cui continuiamo a investire, perché vediamo molte tecnologie che passano dalle gare alla strada”, ha concluso Benedetto Vigna di Ferrari.