Auto sportive incredibili in un evento off-limits a Silverstone | Video

Le auto sportive sono degli strumenti ad alto contenuto emozionale, che regalano scariche di adrenalina uniche. Con esse l’universo a quattro ruote guadagna un’anima. Spesso sono delle opere d’arte pulsanti, che inebriano di piacere. Basta vederne una affinché questo succeda, figuriamoci quando è possibile ammirarne tante insieme, della miglior specie, come quelle protagoniste dell’evento SCD Secret Meet 2024, organizzato da Supercar Driver. Per l’occasione, sulla pista di Silverstone, si sono incontrate tantissime auto sportive e hypercar della miglior specie.

Facciamo solo alcuni nomi, giusto per dare un’idea: Ferrari F40, LaFerrari, Enzo, F50; Bugatti Centodieci, Chiron Super Sport, Veyron; GMA T.50, Pagani Zonda, Koenigsegg, Porsche 918 Spyder, Lamborghini Sesto Elemento, McLaren P1 e molte altre. Credo che basti. Se non è il mondo dei sogni, poco ci manca. La presenza di tutte queste auto sportive, nel meeting inglese, è stata catturata in un video di TFJJ, che le mostra nel loro splendore mentre distendono i loro muscoli sulla pista di Silverstone. Ne deriva uno spettacolo emozionante per gli occhi, per le orecchie e per il cuore. Buona visione!

Foto | Screen shot da video TFJJ