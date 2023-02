Auto elettriche: le più vendute in Europa nel 2022

Quali sono le auto elettriche più vendute in Europa nel 2022? Quante sono state? E in Italia? Eppoi: qual è stato il volume nelle consegne rispetto al 2021? E l’incidenza delle vetture “full electric” in rapporto alle auto ibride Plug-in? Tutte questioni che si affacciano (“aride cifre”, che tuttavia tornano utili per un’analisi del comparto “zero emission”) nel computo delle vendite relative al Vecchio Continente.

BEV Europa 2022: ecco com’è andata

Le vendite di auto elettriche in chiave 2022 riferite all’Europa sono state, complessivamente, 1,56 milioni di unità secondo quanto messo in evidenza dalla società di analisi e ricerca Jato Dynamics. Rispetto al 2021, il settore delle vetture ad alimentazione BEV ha fatto registrare una crescita del 29%.

Da segnalare, riguardo alle rispettive quote di mercato, che il 60% delle nuove immatricolazioni in Europa di vetture ad elevata elettrificazione (cioè BEV e PHEV) ha riguardato proprio le auto elettriche, mentre le Plug-in Hybrid hanno accusato una diminuzione. In rapporto al totale, la quota di auto elettriche sul complessivo delle autovetture si è avvicinato al 14%: questo vuol dire che nel Vecchio Continente circa 14 auto su 100 sono elettriche a batterie.

Vendite auto elettriche 2022 in Italia

Su scala nazionale, il primo posto dei Paesi per quota di mercato di auto elettriche nel 2022 va alla Norvegia (79% sul complessivo). Seguono, rispettivamente, Svezia (33%), Paesi Bassi (23%) e Danimarca (21%), quindi – con la medesima quota (18% sul totale) – Finlandia, Germania e Svizzera (quest’ultima, tuttavia, fa parte dell’area EFTA insieme alla Norvegia).

L’Italia ha, nel 2022, fatto segnare una quota EV del 3,7% sul complessivo europeo: percentuale che evidenzia come il nostro Paese sia l’unico in Europa ad essere in calo, seppure di poco (-0,9%).

Auto elettriche: modelli più venduti Europa 2022

Di seguito il dettaglio, modello per modello, delle auto elettriche più vendute nel 2022 in Europa.

La graduatoria viene guidata da Tesla Model Y, che ha messo a segno più di 137.000 autovetture ed un +424% rispetto al 2021. Seconda posizione per Tesla Model 3, in calo del 35% principalmente per via del trend positivo di SUV e Crossover, che costituiscono più della metà delle vendite di auto elettriche. Una situazione che trova conferma nel +23% ottenuto da Volkswagen ID.4 e nel -23% accusato da Volkswagen ID.3.

Bene per Fiat 500e, che ha ottenuto il quarto posto (a poco più di un migliaio di unità di distacco da ID.4), dunque ha mancato il podio delle auto elettriche più vendute in Europa nel 2022 per un soffio, e soprattutto ha fatto segnare +49% rispetto all’anno precedente.

Classifica nuove immatricolazioni BEV Europa 2022: Top 50

Tesla Model Y (137.052 nuove immatricolazioni e +424% rispetto al 2021); Tesla Model 3 (91.474 nuove immatricolazioni, -35% rispetto al 2021); Volkswagen ID.4 (67.490, +23%); Fiat 500e (66.198, +49%); Volkswagen ID.3 (53.015, -24%); Skoda Enyaq (49.566, +12%); Dacia Spring (48.535, +76%); Peugeot e-208 (46.616, +10%); Hyundai Kona EV (41.226, -4%); Kia Niro nEV (38.522, -18%); Hyundai Ioniq 5 (37.312, +73%); Renault Zoe (35.706, -50%); Mini Cooper SE (34.764, +17%); Renault Mégane E-Tech Electric (32.641); Cupra Born (32.405, +850%); Polestar 2 (31.734, +66%); Volvo XC40 Recharge (29.066, +91%); Nissan Leaf (28.816, -18%); Kia EV6 (28.786, +262%); Opel Mokka-e (e Vauxhall Mokka-e) (28.303, +87%); Opel Corsa-e (e Vauxhall Corsa-e) (27.938, +7%); Peugeot e-2008 (27.906, +5%); Audi Q4 e-tron (27.858, +58%); Renault Twingo Electric (26.854, +5%); Bmw i4 (25.512); Ford Mustang Mach-E (25.390, +9%); Bmw iX (24.472, +490%); Mercedes EQA (23.968, +15%); Audi e-tron (22.633, +10%); Bmw iX3 (21.979, +54%); Volkswagen ID.5 (21.103); Citroen e-C4 (19.993, +74%); Bmw i3 (19.844, -20%); MG ZS EV (19.146, +11%); Porsche Taycan (18.565, +8%); Volvo C40 Recharge (18.056); Volkswagen e-Up! (17.900, -57%); Smart forTwo EQ (17.586, -37%); Mercedes EQC (17.192, +8%); Mercedes EQB (16.427); Audi Q4 Sportback e-tron (14.469, +367%); MG 5 (14.067, +170%); Audi e-tron Sportback (11.440, +12%); MG Marvel R (8.538, +978%); Mercedes EQE (8.376); MG 4 (7.420); Mercedes EQS (6.988 (+430%); Audi e-tron GT (6.517, +31%); Jaguar I-Pace (6.516, -18%); Mazda MX-30 (5.917, -47%).

BEV Europa 2022: Top Ten classifica per Costruttori

La graduatoria delle vetture EV più vendute in Europa nel 2022 per Case costruttrici assegna al Gruppo Volkswagen la palma di “big player” leader di mercato: complessivamente, il Gruppo VAG ha immatricolato quasi 350.000 unità (+15% sul 2021), grazie soprattutto alle performance messe a segno da VW ID.4 e Cupra Born. Secondo posto per Tesla (+38%) e terza posizione per Stellantis (+31%), seguite da Hyundai Group (+15%) e Renault Groupe (+15%).

I volumi di crescita più significativi nel 2022 sono stati, rispettivamente, di Geely (Volvo e Polestar), che ha fatto segnare +122%, e Bmw Group (+75%).

Classifica dei primi 10 Costruttori auto elettriche Europa 2022