Lo Stato italiano, nel suo impegno contro diverse forme di illegalità, spesso confisca beni di lusso, tra cui veicoli di grande pregio. Questi beni vengono successivamente messi all’asta, con l’obiettivo di destinare i proventi a iniziative sociali di rilievo. Recentemente, l’Agenzia delle Dogane ha annunciato un’iniziativa per il 2024 che prevede la vendita di ben 64 auto confiscate attraverso aste pubbliche.

Tra i modelli proposti spiccano nomi prestigiosi come Porsche, Maserati, Mercedes, Audi, BMW, Land Rover e persino una Rolls Royce Phantom, aggiudicata per 50mila euro. L’intera operazione ha generato circa 750mila euro, somma devoluta a sostegno delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni in Emilia Romagna.

Come partecipare all’asta

Le aste auto di lusso rappresentano un’opportunità ricorrente. L’Agenzia delle Dogane ha già anticipato che nei prossimi due mesi sarà avviata una nuova asta, non appena sarà disponibile un numero sufficiente di veicoli confiscati. Il bando sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale dell’Agenzia, nella categoria “Bandi di gara e contratti“.

La gestione della vendita sarà affidata all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) competente per territorio, in conformità al Regolamento UE 2447/2015 e al decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Per partecipare, è necessario registrarsi al portale di gara telematica e versare una cauzione pari al 20% della base d’asta, utilizzando bonifico bancario o carta di credito. Le offerte dovranno essere presentate durante il periodo di apertura della gara.

Va considerato che agli importi aggiudicati si aggiungono dazi, IVA e la commissione dell’IVG. Inoltre, l’offerta è vincolante: in caso di mancato saldo o ritiro del bene entro 15 giorni, la cauzione versata sarà trattenuta come penale.

Le auto usate più desiderate

Nonostante le auto messe all’asta siano di alto valore, spesso non sono accessibili a tutti, sia per il costo d’acquisto che per le spese di mantenimento. Tuttavia, un recente studio di carVertical ha rivelato che l’auto usata più ricercata in Italia nel 2024 è stata la Fiat 500, seguita da modelli come Golf, Stelvio, Giulietta, Audi A3 e Mercedes Classe A. Alcuni di questi veicoli possono occasionalmente comparire tra quelli confiscati e messi all’asta, offrendo agli acquirenti un’opportunità unica di ottenere un’auto dei sogni a un prezzo vantaggioso.

Partecipare a queste aste auto di lusso non solo permette di dare una seconda vita a veicoli altrimenti inutilizzati, ma contribuisce anche a finanziare interventi utili alla collettività, trasformando un’occasione personale in un gesto di solidarietà.