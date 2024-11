Auto dell’Anno 2025: le 7 finaliste che si contenderanno il premio

Il premio “Car of the Year 2025” entra nella fase finale con l’annuncio delle 7 auto selezionate per contendersi il titolo più ambito nel settore automobilistico. La proclamazione della vincitrice si terrà il 10 gennaio durante il Salone di Bruxelles, evento attesissimo dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

Tra le protagoniste per il premio Auto dell’Anno 2025 spicca l’Alfa Romeo Junior, il SUV compatto del Biscione, disponibile sia in versione 100% elettrica che con tecnologia mild hybrid. Una vettura che rappresenta un connubio tra innovazione e tradizione, pronta a sfidare una concorrenza di alto livello per portare il titolo in casa Alfa Romeo.

Le 7 finaliste del premio Car of the Year 2025

Dopo una rigorosa selezione, che ha visto l’esclusione di ben 35 modelli iniziali, la lista delle auto finaliste è stata ridotta a queste 7 protagoniste:

Alfa Romeo Junior

Citroën C3/ë-C3

Cupra Terramar

Dacia Duster

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5/Alpine A290

Le auto in gara evidenziano il crescente dominio delle motorizzazioni elettriche, con 5 modelli completamente o parzialmente a batteria. Tuttavia, i SUV Cupra Terramar e Dacia Duster si distinguono per la possibilità di scegliere motori elettrificati, mantenendo opzioni più tradizionali.

Interessante anche la presenza contemporanea della Renault 5 e della Alpine A290, considerate come un unico modello nella competizione, nonostante le evidenti differenze stilistiche e tecniche.

La fase decisiva

Ora si entra nel vivo: i 61 giurati del concorso sottoporranno ogni modello a rigorosi test su strada prima di esprimere il proprio voto. Ogni giurato avrà a disposizione 25 punti da distribuire tra almeno 5 auto, con un massimo di 10 punti per singola candidata. Una metodologia di voto che garantisce equilibrio e premia le scelte più ragionate.

Il conto alla rovescia è iniziato: il 10 gennaio scopriremo quale modello conquisterà il prestigioso titolo di Auto dell’Anno 2025, simbolo di eccellenza e innovazione.