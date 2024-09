Hyundai INSTER: Il Futuro della Mobilità Urbana 100% Elettrica Incontra la Cultura Coreana a Milano

Dal 27 al 29 settembre, Hyundai Italia presenta il nuovo SUV ultracompatto 100% elettrico INSTER in una tre giorni esclusiva a Milano, presso La Casa degli Artisti in Corso Garibaldi 89/A. L’evento, ispirato alla Korean Wave, non è solo un’occasione per scoprire il nuovo veicolo ecologico, ma anche per immergersi nelle tendenze culturali che stanno influenzando il mondo, dalla moda alla musica, dalla cucina alla bellezza.

Il claim “Are you in?” rappresenta perfettamente lo spirito di questo evento: un invito a partecipare a un cambiamento innovativo che non riguarda solo la mobilità sostenibile, ma anche un approccio più ampio alla vita urbana e alle opportunità che il futuro ci offre. Hyundai INSTER, destinato a diventare un punto di riferimento nella categoria dei SUV ultracompatto, incarna questa visione con il suo design ecologico e versatile e un powertrain a zero emissioni.

La Korean Wave: Un Fenomeno Culturale Globale

L’allestimento dell’evento si ispira alla Korean Wave, un fenomeno culturale che sta influenzando tutto il mondo. Da K-Pop a K-Beauty, la Corea del Sud ha visto la propria cultura diffondersi rapidamente su scala globale, conquistando milioni di fan e ridefinendo le tendenze in vari settori. Questo movimento ha ormai superato i confini della cultura pop per diventare una vera e propria ondata di influenza che tocca moda, cibo, bellezza e design.

In questo contesto, Hyundai ha deciso di unire la modernità e l’innovazione tecnologica del nuovo SUV INSTER con il fascino della cultura coreana, creando un evento che offre ai visitatori un’esperienza unica. Durante la tre giorni milanese, La Casa degli Artisti sarà trasformata in un hub culturale che riflette il meglio della modernità coreana, con installazioni di design all’avanguardia che ricordano il minimalismo elegante del K-Style.

INSTER: Il Nuovo SUV Ultracompatto 100% Elettrico

Il vero protagonista dell’evento sarà naturalmente il nuovo Hyundai INSTER, un SUV ultracompatto 100% elettrico che rappresenta il futuro della mobilità urbana. Previsto per l’arrivo sul mercato all’inizio del 2025, INSTER mira a stabilire nuovi standard nella sua categoria, grazie a un mix vincente di tecnologia avanzata, sostenibilità e versatilità.

Design Futuristico e Versatilità

Dal punto di vista del design, INSTER combina linee futuristiche con interni spaziosi e confortevoli, offrendo un’esperienza di guida che si adatta perfettamente alla vita in città. Le sue dimensioni compatte lo rendono perfetto per le strade urbane, mentre il passo allungato e gli interni ben progettati garantiscono un’abitabilità interna sorprendentemente generosa. Questo SUV non si limita ad essere un semplice veicolo elettrico per la città, ma offre soluzioni intelligenti e pratiche per soddisfare le esigenze di chi cerca un’auto versatile e all’avanguardia.

Gli interni sono stati progettati per massimizzare lo spazio disponibile, grazie anche alla presenza di sedili anteriori e posteriori scorrevoli e completamente ripiegabili, con una configurazione frazionabile 50:50. Questo permette di ottenere una flessibilità notevole, sia per trasportare passeggeri che per gestire carichi voluminosi, un aspetto cruciale per chi vive la città e ha bisogno di un veicolo adatto a più situazioni.

Tecnologia e Connettività

Un altro aspetto chiave di Hyundai INSTER è il suo sofisticato pacchetto tecnologico, che lo pone ai vertici della categoria per quanto riguarda la connettività e la sicurezza. Il sistema di infotainment avanzato garantisce un’esperienza sempre connessa, mentre i numerosi sistemi di assistenza alla guida migliorano sia la sicurezza che la facilità di utilizzo del veicolo, rendendolo una scelta ideale per chi vive in ambienti urbani.

Uno dei punti di forza è la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che consente di utilizzare il veicolo come fonte di alimentazione per dispositivi esterni, con prese da 110V/220V sia all’interno che all’esterno del SUV. Questa funzionalità rappresenta un’innovazione significativa per chi necessita di flessibilità energetica, permettendo di alimentare dispositivi elettronici, attrezzature da campeggio, o persino altri veicoli elettrici senza la necessità di apparecchiature aggiuntive.

Prestazioni e Autonomia

Il cuore tecnologico di Hyundai INSTER è il suo powertrain 100% elettrico, disponibile in due versioni: una con batteria da 42 kWh e motore da 71,1 kW (97 CV), e un’altra con batteria da 49 kWh e motore da 84,5 kW (115 CV). Questo garantisce un’autonomia best-in-class, con valori che arrivano fino a 355 km nell’uso misto e fino a 470 km nella guida urbana, secondo i dati WLTP in attesa di omologazione.

Un altro vantaggio competitivo del nuovo INSTER è la capacità di ricarica rapida. Grazie alla sua tecnologia avanzata, è possibile portare la batteria dal 10% all’80% in soli 30 minuti, un tempo straordinario che lo rende perfetto per chi ha bisogno di spostarsi rapidamente e senza tempi di attesa eccessivi. Questo aspetto lo distingue nettamente dai concorrenti nella categoria dei SUV ultracompatto, che raramente offrono tali prestazioni in termini di autonomia e ricarica.

Mobilità a Zero Emissioni e Sostenibilità

In linea con la crescente attenzione verso la sostenibilità e la mobilità a zero emissioni, Hyundai INSTER rappresenta un passo avanti nel modo in cui concepiamo il trasporto urbano. La sua alimentazione completamente elettrica non solo riduce drasticamente le emissioni di CO2, ma rende anche l’esperienza di guida più silenziosa, confortevole e rispettosa dell’ambiente.

L’obiettivo di Hyundai con INSTER è quello di fornire un veicolo che non sia solo pratico e versatile, ma che contribuisca attivamente alla riduzione dell’impatto ambientale. Questo SUV ultracompatto si pone come una soluzione ideale per chi vive nelle grandi città e desidera ridurre la propria impronta ecologica senza rinunciare a comfort, sicurezza e tecnologia.

Le Esperienze della Korean Wave all’Evento di Milano

Oltre alla possibilità di conoscere da vicino il nuovo Hyundai INSTER, l’evento presso La Casa degli Artisti offrirà una serie di esperienze immersive legate alla cultura coreana. Questi appuntamenti gratuiti saranno l’occasione per esplorare la modernità della Corea del Sud in diversi settori, dal cibo alla bellezza, dalla musica al design.

K-Food e K-Music

Nelle serate di venerdì 27 e sabato 28 settembre, gli ospiti potranno partecipare a esclusivi eventi serali a base di K-Food e K-Music, un’occasione unica per scoprire la cucina coreana e la sua influenza sulla scena internazionale. Le serate saranno arricchite da musica dal vivo e dj set, offrendo una perfetta combinazione di tradizione e modernità, esattamente come il design di Hyundai INSTER.

K-Beauty Experience

Sabato 28 e domenica 29, gli ospiti avranno anche la possibilità di partecipare a una K-Beauty Experience in collaborazione con il brand coreano Yepoda, uno dei nomi di spicco nel mondo della bellezza. Grazie all’utilizzo di un sofisticato Skin Analyzer, i partecipanti potranno ricevere consigli personalizzati per una skincare routine 100% coreana. Questo tipo di attenzione alla cura della pelle rappresenta uno degli aspetti più noti e apprezzati della cultura beauty coreana, che si distingue per l’innovazione e l’efficacia dei suoi prodotti.

INSTER e la Visione Futuristica di Hyundai

Con INSTER, Hyundai si impegna a ridefinire la mobilità urbana e a proporre una visione del futuro che unisce innovazione tecnologica, sostenibilità e design moderno. Il SUV ultracompatto rappresenta una svolta nella categoria dei veicoli elettrici, offrendo prestazioni ai vertici del settore, una ricarica rapida e un livello di connettività e sicurezza solitamente riservato a segmenti superiori.

È possibile ordinare il nuovo Hyundai INSTER da ottobre, con consegne previste per i primi mesi del 2025. Per i più avventurosi, Hyundai ha annunciato che verrà presto svelata una versione CROSS di INSTER, caratterizzata da un design più robusto e orientato all’outdoor, dal colore verde opaco, ideale per chi ama coniugare la mobilità urbana con l’esplorazione di ambienti naturali.