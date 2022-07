Auto degli sposi fuori controllo colpisce la damigella [Video]

L’auto degli sposi viene scelta, spesso, con grande accuratezza, perché anch’essa entra nell’album dei ricordi di uno dei giorni più importanti della vita. Alcuni puntano su modelli esotici, perché in fondo la cerimonia nuziale non è solo un momento di condivisione del piacere di un percorso d’amore che si consolida, ma anche una festa con “effetti speciali”. Ecco allora un fiorire di location da sogno, giochi pirotecnici, gruppi musicali, pranzi o cene da G7, abiti sfavillanti, gioielli da red carpet.

I disguidi non risparmiano le nozze

Purtroppo non sempre le cose vanno per il verso giusto. Alcune volte è successo che, sul più bello, si sia consumata la fuga di uno dei partner. Altre volte hanno preso forma delle liti familiari, nel cuore del matrimonio. Nulla di cui stupirsi, perché le sbavature della vita reale possono intaccare anche un momento da favola, che si vorrebbe lontano dalle debolezze di tutti i giorni.

Cosa è successo all’auto degli sposi?

Alla coppia protagonista del nostro articolo non è successo nulla del repertorio prima esposto, ma purtroppo la loro giornata d’amore e di festa è stata rovinata da un imprevisto, che crea molta ansia. L’auto degli sposi (una golf car), per ragioni a noi sconosciute, è infatti sfuggita al controllo del marito. Il video ci mostra la scena, davvero spaventosa. Scorrendo i fotogrammi, infatti, si vede la vettura scoperta della coppia mentre si fionda, completamente impazzita, contro un gruppo di invitati, colpendo involontariamente la damigella, mentre un uomo in abito elegante corre a piedi vicino al posto guida, sforzandosi (infruttuosamente) di evitare il dramma.

Fotogrammi da paura

Teatro dei fatti la città di Cancun, in Messico. Le immagini sono scioccanti e creano molta apprensione. Speriamo davvero che nessuno si sia fatto male e che tutto si sia risolto con un semplice spavento, ma vedere la damigella colpita dall’auto degli sposi purtroppo non fa escludere qualche ferita. Speriamo di sbagliarci. Lo diciamo nel modo più sincero!