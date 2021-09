Alfa Romeo Spider: in vendita il restomod di Alfaholics

Sul sito Collecting Cars, è in vendita all’asta la Alfa Romeo Spider in versione restomod di Alfaholics, nota anche come Spider-R. Questo esemplare del 1977 – quindi a “coda tronca” – è in configurazione RHD con il volante di guida a destra, nonché dotato di rollbar interno.

Motore elaborato fino a 218 CV di potenza

Infatti, la Alfa Romeo Spider nella declinazione Spider-R di Alfaholics è equipaggiata con il motore a benzina 2.0i Twin Spark da 218 CV di potenza, abbinato sia al cambio sequenziale a sei rapporti che al differenziale a slittamento limitato. Inoltre, la meccanica prevede le sospensioni regolabili Alfaholics GT-R e l’impianto frenante con le pinze anteriori a sei pistoncini.

150.000 euro di valore

Esteticamente, la Alfa Romeo Spider nella configurazione Alfaholics Spider-R è riconoscibile per il colore Bianco Nuvola della carrozzeria, gli interni in pelle di colore Rosso Ruby e il cruscotto con il display digitale che segna circa 8.000 km all’attivo. Anche se non sono noti i termini della vendita all’asta, la vettura vale circa 125.000 sterline, pari a quasi 150.000 euro al cambio attuale.